السبت 23 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

نائبة عن حماة الوطن بسوهاج: نؤيد الرئيس السيسى فى الانتخابات المقبلة

النائبة رشا إسحق
النائبة رشا إسحق

قالت النائبة رشا إسحق، عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن، ومستشار رئيس الحزب، إن الحزب سيطلق مؤتمرا جماهيريا مساء اليوم داخل محافظة سوهاج من أجل دعم وتأييد الرئيس عبدالفتاح السيسي في الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة.

التعريف بالإنجازات

وأضافت مستشار رئيس حزب حماة الوطن في بيان لها اليوم، أن الحزب  يحرص على الوصول إلى القاعدة العريضة من المواطنين، خاصة الشباب من أجل تعريفهم بالإنجازات والمشروعات القومية التي تم إنجازها على أرض الواقع خلال السنوات الماضية في كل المجالات، مؤكدة أن المؤتمر الذي ينظم اليوم يأتي في إطار خطة الحزب لإقامة عدد من المؤتمرات الجماهيرية داخل عدد من القرى والنجوع والمحافظات لدعم الرئيس السيسي للترشح في الانتخابات المقبلة.

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لا يأتى من فراغ

وأشارت إلى أن تأييد ترشح الرئيس السيسي في الانتخابات المقبلة لا يأتي من فراغ وإنما لمواصلة عملية التنمية والبناء في جميع المجالات، وإقامة دعائم الجمهورية الجديدة، فضلا عن بذل الرئيس لجهد كبير من أجل  الشعب المصرى خلال السنوات الماضية، حيث نرى حجم الجهد والإخلاص في العمل لرفع شأن الوطن.

واختتمت حديثها بأن حجم الإنجازات والمشروعات القومية التي حدثت في كل القطاعات خلال ١٠ سنوات الماضية لم تحدث من قبل في تاريخ مصر، ولذلك فإن تأييد حزب "حماة الوطن" للرئيس السيسي يعد انطلاقا للمسئولية الوطنية التي تقع على عاتقه كحزب سياسى مصري يدرك حجم التحديات التي تواجه العالم من أزمة اقتصادية وغيرها من التحديات.

حزب حماة الوطن عضو مجلس الشيوخ محافظة سوهاج الرئيس عبد الفتاح السيسي لترشح للانتخابات الرئاسية

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