الجمعة 22 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الباز: الانتخابات الرئاسية المقبلة الأكثر عُرضة لمحاولات التشويه وترويج الشائعات

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز

قال الإعلامي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن الانتخابات الرئاسية المقبلة أكثر انتخابات تتعرض لمحاولات تشويه والتقليل من أهميتها وقيمتها، وترويج أكاذيب وشائعات.

وأضاف خلال تقديم برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، أن الانتخابات الرئاسية هي الانتخابات التعددية الخامسة، لكنها سيحاوطها اللغط ومحاولة لإفساد المشهد.

الهدف من المؤتمر التمهيدي للهيئة الوطنية للانتخابات 

ولفت إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات عملت مؤتمرًا تمهيديًا، لتؤكد أنها تدير الانتخابات لا لصالح أحد، وإنما لصالح جميع المرشحين والناخبين، وتؤكد أنها لا علاقة لها بالسياسة ولا بالمرشحين.

وأردف الباز: "هذه الأهداف ظهرت في كلام المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، الذي أكد أن الهيئة تكفل لراغبي الترشح، وتمكنهم تمامًا من التساوي وتعطيهم حقهم في الترشح، وتقبل أوراقهم ما تحققت الشروط، وأنها ستقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين، وأنها ستكون تحت إشراف قضائي كامل، وتوفر مندوبين للمرشحين داخل جميع اللجان الانتخابية".

الباز الانتخابات الرئاسية الانتخابات الرئاسية المقبلة ترويج أكاذيب محمد الباز الهيئة الوطنية للانتخابات

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