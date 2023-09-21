الخميس 21 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"الباز" يطالب المواطنين بالمشاركة فى الانتخابات الرئاسية: صوتك له قيمة

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز

قال الإعلامي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن مؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات لا يوجد به أي لغط.

الباز: قرار اختيار رئيس الجمهورية يسهم بشكل كبير في صياغة المستقبل

وأضاف الباز، خلال تقديم برنامج "مش حسبة برمة" عبر إذاعة "نغم إف إم"، أن قرار اختيار رئيس الجمهورية يسهم بشكل كبير في صياغة المستقبل، مشيرًا إلى أن المواطن يجب أن يكون حريصًا على الاستفادة من مؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات؛ لأن العلاقة المشوهة بين المواطن الانتخابات تحدث بسبب السلبية المتراكمة" مشيرًا إلى أن هناك موجات من السلبية تراكمت عبر العقود الماضية جعلت الناس علاقتها بالانتخابات مشوهة.

ولفت إلى أن جميع المصريين يجب أن يشاركوا في الانتخابات الرئاسية المقبلة؛ لأن هذا دورهم تجاه بلدهم وواجب عليهم، مضيفًا: "أنت هنا تقوم بدور تجاه نفسك، صوتك له قيمة ووجودك له قيمة".

وأضاف: "وترد على كل من يصورون الشعب المصري بطريقة معينة ويتحدثون عنه بطريقة معينة، أنت بذلك تقول لهم لا إحنا ناس واعيين ومدركين وعارفين قيمة ما نفعله". 

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