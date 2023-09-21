الخميس 21 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلمانى: الوطنية للانتخابات حريصة على إتمام العملية الانتخابية بنزاهة وشفافية

النائب محمد الجبلاوي
النائب محمد الجبلاوي

قال النائب محمد الجبلاوي، وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إن المؤتمر الذي عقدته الهيئة الوطنية للانتخابات أمس الأربعاء، كان موفقًا للغاية، ودليل على حرص الهيئة على إتمام الانتخابات الرئاسية بنزاهة وشفافية.

وأشار وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات تبذل جهودًا مكثفة للانتهاء من جميع الاستعدادات اللوجستية المستخدمة في العملية الانتخابية، وتحديث قواعد بيانات الناخبين ومقرات المراكز الانتخابية، مشيدًا بإعلان الهيئة عن أنها تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين.

استحقاق دستوري مهم

وأوضح النائب محمد الجبلاوي أن الهيئة الوطنية للانتخابات هيئة مستقلة تضم قامات قضائية وتعمل على تنفيذ القانون ضد من يخالف القواعد المنصوص عليها قانونيًا ودستوريًا، كذلك ضد أي شخص أو مؤسسة تشكك في نزاهة وشفافية الهيئة الوطنية للانتخابات والاستحقاق الانتخابي.

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"حماة الوطن": "الوطنية للانتخابات" تقف على مسافة واحدة من كل المرشحين للرئاسة

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إشادة برلمانية بتصريحات "الوطنية للانتخابات" و"الحوار الوطنى" حول الانتخابات الرئاسية

وأكد وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب أن الانتخابات الرئاسية المقبلة تعد استحقاقًا دستوريًا مهمًا لتدعيم مسار الدولة الديمقراطية الحديثة، مشددًا على أهمية مشاركة كل المواطنين وممارسة حقهم الانتخابي الذي كفله الدستور والقانون.

النائب محمد الجبلاوي الهيئة الوطنية للانتخابات الوطنية للانتخابات الانتخابية الرئاسية

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