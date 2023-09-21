الخميس 21 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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سياسي

"الهضيبى": نثق فى قدرة الهيئة الوطنية على إدارة الانتخابات بنزاهة وشفافية

النائب ياسر الهضيبي
النائب ياسر الهضيبي

ثمّن الدكتور ياسر الهضيبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، تقدير الهيئة الوطنية للانتخابات البيان الصادر عن الحوار الوطني بشأن الانتخابات الرئاسية، حيث حرصت الهيئة على تأكيد وقوفها على مسافة واحدة من جميع المرشحين الذين يخوضون المعركة الانتخابية، وسط أجواء من الديمقراطية والنزاهة والشفافية.

وأشار الدكتور ياسر الهضيبي، في بيان، اليوم الخميس، إلى أن الهيئة ستبدأ في تلقي طلبات الممثلين عن وسائل الإعلام المختلفة، محليا وإقليميا ودوليًا، بالإضافة إلى مؤسسات المجتمع المدني المحلية والأجنبية لمتابعة العملية الانتخابية.

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"عبيد": الهيئة الوطنية للانتخابات ردت على المزاعم المشككة فى نزاهتها

وقال "الهضيبي" إنه على ثقة تامة في إجراء انتخابات يشهد لها العالم بالنزاهة والشفافية، لافتا إلى أن عدم اعتماد التصويت الإلكتروني في الانتخابات الرئاسية خطوة إيجابية؛ بسبب المشاكل التقنية المتعلقة بالتصويت الإلكتروني، حتى لا يصبح الأمر عرضة للطعن أمام القضاء، حيث يتطلب تعديلًا دستوريًا وتشريعيًا، موضحًا أن الانتخابات ستجري تحت إشراف قضائي كامل، وهو ما يبعث بمزيد من الطمأنينة تجاه سلامة العملية الانتخابية في جميع مراحلها.

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أبرز تصريحات الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن الانتخابات الرئاسية

ودعا عضو مجلس الشيوخ، المؤسسات الإعلامية والصحفية بالالتزام بتعليمات الهيئة الوطنية من خلال التزام الحياد والموضوعية، والوقوف على مسافة واحدة من المرشحين وفقًا لما نصت عليها ضوابط الدعاية الانتخابية التي نظمها القانون وقرارات الهيئة بهذا الشأن، وأن تكفل فرصا متساوية لجميع المرشحين لتقديم وعرض برامجهم ورؤاهم ومقترحاتهم أمام الشعب، حتى يتوافر للمواطن فرصة لفهم برامج المرشحين.

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برلمانية: الهيئة الوطنية للانتخابات قادرة على إدارة العملية الانتخابية بنزاهة


وطالب "الهضيبي" بإطلاق حملة توعية للمواطنين للتفاعل البنّاء والحرص على المشاركة الإيجابية والفاعلة في العملية الانتخابية، وإعمال حقهم الدستوري عبر المشاركة في عملية الاقتراع، حتى يكون اختيار رئيسهم وفقا لإرادتهم الحرة عبر أكبر قدر من المشاركة.

وحذر من محاولات التشكيك المتعمدة في نزاهة العملية الانتخابية قبل أن تبدأ وقبل الإعلان عن الجدول الزمني للانتخابات، مشيرًا إلى أن الهيئة أكدت أنها لن تتهاون في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال من يحاول التشكيك في نزاهة الانتخابات أو الإساءة إلى الهيئة والخروج عن الأطر والضوابط المنظمة.

النائب ياسر الهضيبي الهيئة الوطنية للانتخابات الانتخابات الرئاسية شفافية حشد الناخبين

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