افتتحه الرئيس خلال زيارته قنا.. محور الشهيد باسم فكرى: أحلام المواطنين أصبحت حقيقة

يعد محور الشهيد باسم فكرى بمحافظة قنا، نقلة نوعية في ملف الطرق والمواصلات بالمحافظة، حيث تكلف إنشاؤه ما يقرب من مليار و500 مليون جنيه، وافتتحه الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال زيارته الثانية محافظة قنا عام 2021.

محور الشهيد باسم فكرى، الذي تمت تسميته على اسم رئيس مباحث مدينة قوص، الرائد الشهيد باسم فكرى، يسهم في تسهيل الحركة المرورية ويربط شبكة الطرق الرئيسية بين الطريق الصحراوي الشرقي والطريق الصحراوي الغربي في محافظة قنا.

المحور يسهم في حركة النقل والتجارة، والحركة السياحية وذلك نظرًا لقربه من مطار الأقصر، وموانئ التصدير في محافظة البحر الأحمر، إنشاؤه أدي إلى خفض حوادث الطرق والمرور في المحافظة، وأدي الى الحد من خطورة التنقل بالمعديات النيلية من شرق النيل الي غرب النيل.

يقول أحمد عزت، أحد أهالي مركز قوص جنوب محافظة قنا، إن محور الشهيد باسم فكرى، الذي تم إنشاؤه منذ ما يقرب من 4 أعوام في محافظة قنا وافتتح عام 2021، سهّل التنقل للمواطنين بين مدن ومراكز الجنوب والشمال بالمحافظة، لافتًا إلى أن حوادث الطرق وحوادث المعديات النيلية كانت بالعشرات سنويا إلا أن المحور حل تلك المشكلة.

وتابع عزت، لـ"الدستور"، أن محور الشهيد باسم فكرى، هو النقلة النوعية التي حدثت لأهالي مدينتي قوص ونقادة جنوب المحافظة، قائلاً: "كنا بنطالب بمحور منذ سنوات طويلة يربط الشرق بالغرب في قنا والحمدلله بفضل الحكومة وتوجيهات رئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسي أصبح الحلم حقيقة منذ سنوات".

وأضاف، أن المحور أدى لسهولة التنقل للمواطنين وسهولة نقل البضائع بين محافظات قنا والبحر الأحمر والأقصر وأسوان، ما يؤدي إلى زيادة في حركة التجارة بين المحافظات الصعيدية الجنوبية.

فيما أشار محمد عرفة، أحد أهالي مدينة نقادة جنوب محافظة قنا، إلى أن محور الشهيد باسم فكري سيسهم في تنقل حركة السياحة بين الأقصر ومحافظة قنا، خاصًة أن قنا تتميز بوجود معبد دندرة الأثري، حيث إن السياحة التي تصل لمحافظة الأقصر سيسهل عليها ذلك السفر والتنقل بين المحافظات المختلفة، سواء الأقصر وقنا أو البحر الأحمر وأسوان.

