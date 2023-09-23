السبت 23 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

أخطاء محمد صبحى تُعيد "عواد" لحماية عرين الزمالك

محمد عواد
محمد عواد

كشف مصدر داخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن غضب الجهاز الفني للفريق؛ بسبب مستوى محمد صبحي حارس المرمى في المباريات الماضية، بعد الأخطاء التي وقع فيها.

وأشار المصدر، إلى أن الجهاز الفني للزمالك قرر منح الفرصة لـ محمد عواد في المباريات المقبلة، والاعتماد عليه بشكل أساسي وتغيير الاستراتيجية، بعدما كان "صبحي" هو الحارس الأول.

ولفت إلى أن الجهاز الفني "مصدوم" من مستوى صبحي والأخطاء التي يقع فيها، خاصة أن اللاعب ظهر بشكل مميز في التدريبات من قبل.

 

جاهزية محمد عواد

شهدت تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، التي أقيمت مساء أمس الجمعة على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر النادي، مشاركة محمد عواد حارس المرمى، استعدادًا لمواجهة المقاولون العرب المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز . 

جاء ذلك عقب تماثل الحارس  للشفاء من الإصابة التي كان يعاني منها وهي عبارة عن رشح في الركبة خضع على إثرها لبرنامج تأهيلي وعلاجي خلال الفترة الماضية.

وشارك محمد عواد في الفقرة التأهيلية بجانب الفقرة الفنية مع باقي الحراس تحت قيادة محمد عبدالمنصف مدرب حراس المرمى، بالإضافة إلى مشاركته في التقسيمة الفنية.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة المقاولون العرب المقرر لها يوم الإثنين المقبل باستاد القاهرة في الجولة الثانية لمسابقة الدوري المصري الممتاز .

 

مران الزمالك

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة المقاولون العرب المقرر لها يوم الإثنين المقبل باستاد القاهرة في الجولة الثانية لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وأدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك البدلاء والمستبعدون من مواجهة بيراميدز الأخيرة في مسابقة الدوري، فقرة تدريبات خططية خاصة على هامش المران الذي أقيم مساء أمس الجمعة استعدادًا لمواجهة المقاولون العرب المقبلة في الدوري.

وركز الجهاز الفني مع هذه المجموعة على تنفيذ بعض الجمل التكتيكية الخاصة بخطة اللعب في إطار البرنامج التدريبي الموضوع لتجهيز جميع اللاعبين بالشكل الفني الأمثل. 

وخاض بعدها اللاعبون تقسيمة فنية في جزء من الملعب، تم خلالها تطبيق كل الأمور والأفكار الخططية التي تم التدريب عليها.

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