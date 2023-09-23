السبت 23 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مسرح

فكرت حسين: "المسرح العراقي له أسلوب وشكل مختلف"

المسرح العراقي
المسرح العراقي

قال الفنان العراقي فكرت حسين بطل عرض "ملف 12" المشارك بمهرجان الإسكندرية المسرحي الدولي في دورته الـ 13، إن هذه المشاركة الأولى له في المهرجان، مؤكدًا أن المهرجان له سمعة جيدة جدا في العراق، معقبًا: "جئنا للمشاركة هذا العام، وشاركنا العام الماضي في القاهرة بعرض (إعادة ضبط مصنع) وفزنا بجائزة أفضل سينوغرافيا.

وأضاف “فكرت” أن عرض "ملف 12" فاز بجائزة أفضل سينوغرافيا خلال مشاركته في الدورة الـ 31 بمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، معقبًا: "جئنا للإسكندرية لنقول أن المسرح العراقي الآن له أسلوب وشكل مختلف".

معلومات حول العرض العراقي "ملف 12"

 

وانطلقت مساء أمس أول العروض المسرحية المشاركة في الدورة ١٣ من مهرجان الإسكندرية المسرحي الدولي بالعرض العراقي "ملف 12" على مسرح مكتبة الإسكندرية عقب حفل الافتتاح، وخطف العرض أنظار الجماهير الكبيرة التي شاهدته.

تدور فكرة العرض حول قضية الهجرة التي أصبحت مشكلة كبيرة في العديد من الدول خاصة العربية، والعرض من إخراج مرتضي علي، مدير الفرقة ودراماتوج علي دعيم، ويشارك بالتمثيل في العرض كل من الفنان فكرت حسين، علي جابر، مهتدي باسم، مؤمل حيدر، أسعد ماجد.


وانطلقت فعليات المهرجان مساء أمس بحفل افتتاح الدورة الثالثة عشرة بمكتبة الإسكندرية، وذلك بحضور عدد من الفنانين وعلى رأسهم الفنان أحمد رزق الذي تحمل الدورة أسمه، الفنان حمدي الميرغني، الفنان إبراهيم الفرن رئيس المهرجان، والفنان إسلام وسوف مدير المهرجان، وكل من أحمد صيام، عارفة عبد الرسول، الدكتورة رانيا فتح الله، الدكتور أبو الحسن سلام، والدكتور جمال ياقوت، الملحن كريم عرفة، ولفيف من الفنانين ومحبي المسرح.

فكرت حسين المسرح العراقي الإسكندرية أسلوب وشكل مختلف مهرجان الإسكندرية المسرحي الدولي الدورة ١٣ من مهرجان الإسكندرية المسرحي الدولي

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