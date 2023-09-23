السبت 23 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مسرح

كرنفال جماهيرى فى افتتاح الدورة 13 من مهرجان الإسكندرية المسرحى الدولى

افتتاح مهرجان الإسكندرية
افتتاح مهرجان الإسكندرية المسرحي الدولي

أقيم حفل افتتاح مهرجان الإسكندرية  المسرحي الدولي في دورته الثالثة عشرة بمكتبة الإسكندرية بحضور عدد من الفنانين وعلي رأسهم الفنان أحمد رزق الذي تحمل الدورة اسمه والفنان إبراهيم الفرن رئيس المهرجان،
والفنان إسلام وسوف مدير المهرجان وأحمد صيام و عارفة عبد الرسول والدكتورة رانيا فتح الله، والدكتور أبو الحسن سلام، والدكتور جمال ياقوت، والملحن كريم عرفة و لفيف من الفنانين و محبي المسرح و فن وبدأت الحفل بفيلم توثيقي عن فنان الشعب سيد درويش بمرور 100 على رحيله ثم السلام الجمهوري ثم أوبريت "اغنية المهرجان".

 

من جانبه قال الدكتور جمال ياقوت مؤسس المهرجان أنه عندما أسست المهرجان 2008، حدث بالصدفة عندما قدمنا ورشة وتقدم لها العديد من المخرجين وأخرجوا عروضا قوية ومن هنا جاءت فكرة أن نقيم لهم مسرح بلا إنتاج، وإدارة المهرجان هذا العام قرروا أن يكون المهرجان هو مهرجان الإسكندرية الدولي ورحبت جدًا، وهذا المهرجان لا يعطي أجورًا ولكن يعطى حبًا.

 

وقدم ياقوت خلال الحفل الشكر لكل الداعمين على مدار 13 عام و علي رأسهم الفنانة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة الأسبق و الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة الحالية و كل قصور الثقافة والمسارح التي كانت داعمه للمهرجان منذ بدايته .

 

وفي سياق آخر قال الفنان إبراهيم الفرن رئيس المهرجان خلال حفل الافتتاح أن اللحظة التي نحن فيها الآن ننتظرها كل عام و كل دورة يقام بها المهرجان، لافتا إلى أن المهرجان كان في طريقه الي الإلغاء.

 

الشكر لكل من ساهم وقدم الدعم من بداية وزارة الثقافة 


وقدم رئيس المهرجان الشكر لكل من ساهم وقدم الدعم من بداية وزارة الثقافة وعلي رأسها الدكتورة نيڤين الكيلاني و كل قصور الثقافة و الشكر لكل 350 شاب و شابة لاظهار حفل الافتتاح بهذا الشكل و قدم الشكر للفنان أحمد رزق لقبوله أن تحمل الدورة اسمه.

 

وقدم الفنان إسلام الشكر لجمهور المسرح السكندري المحب للفن وقال إن وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني قدمت كل الدعم للمهرجان، وأشكر الفنان أحمد رزق والذي سعدت بالعمل في دورة تحمل اسمه وتعبنا جدا لاخراج دورة تليق بالمهرجان وشكر خاص لكل لجان المهرجان ونتمنى لجميع المشاركين دورة ممتعة .

 

وأعلنت إدارة مهرجان الإسكندرية عن المكرمين وسيتم تكريم العرض المسرحي إيكاروس من إخراج الفنان أحمد عزت ، لحصوله علي جائزة أفضل عرض بمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي ، كما سيتم تكريم الفنان خالد رأفت ، لحصوله على جائزة أفضل ممثل في نفس المهرجان، وتكريم الفنان أحمد شوقي و الفنان عماد خطاب ، لما قدماه للمسرح السكندري بشكل خاص،  والمصري بشكل عام ، من جهود أثرت و تأثر بها أجيال مسرحية كثيرة.

 

وتم إختيار ثلات عروض مصرية لتمثيل جمهورية مصر العربية بالمهرجان هذا العام ،بالاضافة إلى عدة عروض من مختلف الدول العربية بواسطة لجنة مشاهدة من أصحاب الخبرات الفنية الكبيرة وقد اختارت اللجنة العروض التى ستشارك في المهرجان  من ( مصر وفلسطين - اسبانيا - سلطنة عمان - المغرب - العراق - تونس - إيطاليا - الأردن - الكويت - الإمارات العربية المتحدة )

 

و يُذكر أن مهرجان الإسكندرية المسرحي أسسه عام 2008 الرئيس الشرفي للمهرجان دكتور جمال ياقوت، لتحتضنه مدينة الفن والإبداع والثقافة عروس البحر الأبيض المتوسط من كل عام. 

 

ويأتي هذا المهرجان انطلاقًا من حرص وزارة الثقافة المصرية على تقديم أفعال فنية تتماس مع الواقع وتتحاور مع فنانيه، لتشجيع الشباب على الأفعال الثقافية الجادة التي تُعنى بتبادل الثقافات والاختلاط بين الشعوب عربيًا ودوليًا تأسس مهرجان الإسكندرية المسرحي عام 2008 علي يد الرئيس الشرفي للمهرجان دكتور جمال ياقوت.

 

ينبع هذا المهرجان من حرص وزارة الثقافة المصرية على تقديم أفعال فنية تتماس مع الواقع وتتحاور مع فنانيه وكذلك تسعى لتشجيع الشباب على الأفعال الثقافية الجادة التي تعني  بتبادل الثقافات والاختلاط بين  الشعوب عربيًا ودوليًا.

 

و تقام فعاليات المهرجان على كبرى مسارح الاسكندرية وهي: مكتبة الإسكندرية - مركز الجيزويت الثقافي - مسرح ليسيه الحرية - مركز الابداع - مسرح قصر ثقافة الأنفوشي) وصرح بذلك تامر طه مسئول المركز الصحفي للمهرجان .

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