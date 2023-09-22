الجمعة 22 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مسرح

تعرف على المكرمين فى افتتاح الدورة الـ13 من مهرجان الإسكندرية المسرحى الدولى

مهرجان الإسكندرية
مهرجان الإسكندرية المسرحي الدولي

أعلنت إدارة مهرجان الإسكندرية المسرحي الدولي في دورته الـ13، أسماء المكرمين في حفل الافتتاح بحضور النجم أحمد رزق صاحب اسم الدورة.

وسيتم تكريم العرض المسرحي "إيكاروس" إخراج الفنان أحمد عزت، لحصوله على جائزة أفضل عرض بمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، كما سيتم تكريم الفنان خالد رأفت لحصوله على جائزة أفضل ممثل في نفس المهرجان، وتكريم الفنانين أحمد شوقي وعماد خطاب لما قدماه للمسرح السكندري بشكل خاص، والمسرح المصري بشكل عام من جهود أثرت وتأثر بها أجيال مسرحية كثيرة، وسيبدأ الافتتاح في تمام السابعة مساءً بمكتبة الإسكندرية.

وتستعد مدينة الإسكندرية لاستقبال واحد من أهم أحداثها الثقافية والفنية، حيث ينطلق مهرجان الإسكندرية المسرحي الدولي في دورته الثالثة عشر (مسرح بلا إنتاج) يوم 22 سبتمبر تحت رعاية معالي وزير الثقافة المصرية الأستاذ الدكتور نيفين الكيلاني، وبجهود تنظيمية من إدارة المهرجان وعلى رأسهم الفنان إبراهيم الفرن رئيس المهرجان، والفنان إسلام وسوف مدير المهرجان. وتأسس مهرجان الإسكندرية المسرحي عام 2008 على يد الرئيس الشرفي للمهرجان دكتور جمال ياقوت.

وتحتضن الإسكندرية، مدينة الفن والإبداع والثقافة، عروس البحر الأبيض المتوسط، فعاليات المهرجان في الفترة من 22-28 سبتمبر، ويحمل المهرجان هذا العام اسم النجم السكندري، الفنان الكبير "أحمد رزق" صاحب التاريخ الكبير في الدراما باختلاف أنواعها.

تقديم أفعال فنية تتماس مع الواقع

وينبع هذا المهرجان  من حرص وزارة الثقافة المصرية على تقديم أفعال فنية تتماس مع الواقع، وكذلك تسعى لتشجيع الشباب على الأفعال الثقافية الجادة التي تعني بتبادل الثقافات والاختلاط بين الشعوب عربيًا ودوليًا.

وتم اختيار 3 عروض مصرية لتمثيل جمهورية مصر العربية في المهرجان هذا العام، بالإضافة إلى عدة عروض من مختلف الدول العربية بواسطة لجنة مشاهدة من أصحاب الخبرات الفنية الكبيرة، وقد اختارت اللجنة العروض التي ستشارك في المهرجان من (مصر وفلسطين - إسبانيا - سلطنة عمان - المغرب - العراق - تونس - إيطاليا - الأردن - الكويت - الإمارات العربية المتحدة). وتقام فعاليات المهرجان على كبرى مسارح الإسكندرية وهي: مكتبة الإسكندرية - مركز الجيزويت الثقافي - مسرح ليسيه الحرية - مركز الإبداع - مسرح قصر ثقافة الأنفوشي.

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