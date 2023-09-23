السبت 23 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الجيش اللبناني: إطلاق غاز مسيل للدموع على قوات إسرائيلية ردًا على قنبلة دخان

الجيش اللبناني
الجيش اللبناني

أعلن الجيش اللبناني عن إطلاق الغاز المسيل للدموع على قوات إسرائيلية ردًا على قنبلة دخان أطلقتها، في نبأ عاجل عبر قناة "القاهرة الإخبارية".

ويأتي ذلك بعد حادث اختراق المياه الإقليمية اللبنانية من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي في محيط مزارع شبعا.

الاختراقات الإسرائيلية للمياه الإقليمية

وقال الجيش اللبناني، إنه يقوم بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في بيروت "اليونيفيل" بشأن الاختراقات الإسرائيلية للمياه الإقليمية.

فيما قال المتحدث باسم اليونيفيل، إنه يتم العمل على التواصل مع كافة الأطراف لتخفيف حدة التوتر جنوب لبنان.

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