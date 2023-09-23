مادة الـ BPA وبدائلها.. الخطر في" لانش بوكس" المدرسة

"اللانش بوكس" هي إحدى التجهيزات التي أصبحت رئيسية في الوقت الحالي للاستعداد لموسم المدارس حيث يوضع بها غذاء الطفل ويقبل عليها لما تتميز به من تنوع في الأشكال والألوان، إلا أنها أصبحت متهمة بتسببها في حدوث العديد من الأمراض الخطيرة بعد إجراء العديد من الأبحاث، والسر وراء ذلك حسبما أُعلن هو مادة BpA التي تصنع منها عدد كبير من تلك "اللانش بوكس".

الحقيقة وراء هذه المادة.. وهل البدائل آمنة؟

مادة BpA هي مادة كيميائية تستخدم في صناعة المواد الحافظة للطعام، بداية من الزجاجات البلاستيكية، وحتى علب البلاستيك و"اللانش بوكس".

أثبتت العديد من الدراسات، أن الإفراط في استخدام هذه المادة قد يؤدي إلى أضرار بالغة بالمخ والبروستاتا، كما صنفت الـ BpA كمادة مسرطنة، لذا ارتفعت الأصوات التي تنادي بالتوقف عن استخدامها، وإنتاج مواد خالية منها يختم عليها (BPA free).

ويعبر المثلث الذي يوجد أسفل علبة الطعام البلاستيكية والذي يوجد بداخله رقم، أو (BPA free) و (PVC)، عن الإشارة إلى خطورة أو أمان استخدام المنتج البلاستيكي، وهي العلامات التي أكد الخبراء ضرورة معرفتها جيداً خاصة عندما يتعلق الأمر باختيار حافظة الطعام الخاصة بالأطفال في المدارس.

الأمر لم يتوقف عند هذا الحد فمن ناحية أخرى كانت قد كشفت دراسة أجرتها مجموعة "هانت " في جامعة واشنطن جديدة خديعة البلاستيك الآمن "البارابين "، وهو الذي يستخدم في تصنيع علب حفظ الطعام وكذا زجاجات المياه ولعب الأطفال ويباع بأسعار باهظة.

حذرت تلك الدراسة، من أن مادة "البارابين" وغيرها من المواد الأخرى المستخدمة في تصنيع العلب البلاستيكية مثل الفثالات ومثبطات اللهب، تؤدي إلى اختلال الغدد الصماء، كما أنها قد تؤثر بشكل يماثل تأثيرات مادة "BPA" على الخصوبة، وتمتد آثار هذه المواد الخطرة إلى الأجيال القادمة.

في الوقت نفسه أشارت الدراسة إلى أن المواد الكيميائية "الآمنة" التي يعتقد البعض أنها البديلة والمعروفة باسم BPS، هي في الحقيقة ليست آمنة ولكنها تحمل المخاطر نفسها التي تسببها مادة BPA المحظورة.

وقال الباحثون، إن المواد الكيميائية البديلة "BPS" قد تسبب أضرار خطيرة على الحيوانات المنوية في الرجال والبويضات في النساء وذلك بعد تجربة هذه الدراسة على الفئران.

كما كشفت نتائج الدراسة أيضًا، أن مادة "BPS" تسبب تشوه الحيوانات المنوية والبويضات وهو ما يؤدي إلى تشوهات الأجنة وإنجاب أطفال مصابين بعيوب خلقية وإعاقات ذهنية.

الاستل ستيل أفضل

من جانبها أكدت الدكتورة نهلة عبد الوهاب استشاري التغذية العلاجية، أنه يفضل أن يكون "لانش بوكس" الأطفال مصنوعًا من مادة "الاستل استيل" وذلك عكس ما قد يتخيل البعض مشيرة إلى أن "الاستل ستيل" لا يتفاعل مع غذاء الطفل فبالتالي لا يسبب ضررًا وذلك على عكس البلاستيك.

وأضافت أنه في حال استخدم البلاستيك يجب أن يكون وفق شروط معينة مشيرة إلى أنه في تلك الحالة يجب استخدام العلب الحاصلة على رقم 5 أو 4 وذلك لكي لا تتفاعل مع الطعام، كما يجب فرش ورق من الزبدة داخل العلبة لتعمل على أن تكون فاصلًا بين جسم العلبة والغذاء، كما أشارت إلى ضرورة ألا يكون "اللانش بوكس" مقسمة إلى عدة أقسام لكي لا يتعلق بها بواقي الطعام وتكون مؤذية للطفل.