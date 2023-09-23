السبت 23 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

لحظات الفخر والانتصار.. "إكسترا نيوز" تعرض وثائقى "50 عامًا.. النصر المجيد" (فيديو)

حرب أكتوبر
حرب أكتوبر

عرضت فضائية "إكسترا نيوز" جزءا من الفيلم الوثائقي "50 عاماً.. النصر المجيد"، تحت عنوان "لحظات الفخر والانتصار.. بيان العبور: نجحت قواتنا المسلحة في عبور قناة السويس".

وفي ذكرى ذلك النصر العظيم الذي قام به الجيش المصري الباسل، ننشر بيانات القيادة العامة للقوات المسلحة التي خرجت في ذلك اليوم، كمحاكاة ليوم النصر، الذى حققت فيه القوات المسلحة أول نصر للقوات العربية على جيش احتلال الكيان الصهيوني منذ بداية الصراع العربي الإسرائيلي.

واستعرضت البيان رقم 7 للقوات المسلحة، الذى أعلنت فيه نجاح قواتنا المسلحة في عبور قناة السويس وتحطيم خط بارليف، البيان الذى جاء بصوت كبار مذيعي الإذاعة المصرية وهو بيان النصر والعبور. 

وجاء نص البيان كالتالي: "بسم الله الرحمن الرحيم، نجحت قواتنا المسلحة في عبور قناة السويس على طول المواجهة، وتم الاستيلاء على منطقة الشاطئ الشرقي للقناة، وتواصل قواتنا حاليًا قتالها مع العدو بنجاح، كما قامت قواتنا البحرية بحماية الجانب الأيسر لقواتنا على ساحل البحر الأبيض المتوسط وقد قامت بضرب الأهداف الهامة للعدو على الساحل الشمالي لسيناء وإصابتها إصاباتٍ مباشرة". 

50 عامًا على حرب أكتوبر

وتدشن إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة، بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، احتفاءً باليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر المجيد هذا العام، أكبر تغطية وثائقية وبرامجية خاصة تضم مجموعة متنوعة من الأفلام والبرامج والسلاسل اليومية، التي من المقرر عرضها بدءًا من منتصف سبتمبر حتى نهاية أكتوبر المقبل.

 

الفيلم الوثائقي 50 عاما النصر المجيد قواتنا المسلحة البيان رقم 7 حرب اكتوبر عبور قناة السويس

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