السبت 16 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"زرعوا العلم طرحوا الأمل".. "إكسترانيوز" تعرض فيلما وثائقيا حول نصر أكتوبر

حرب أكتوبر
حرب أكتوبر

استعرضت فضائية "إكسترا نيوز" مقطع فيلم وثائقي جديد تحت عنوان "زرعوا العلم طرحوا الأمل وبقيت أنا أم البطل.. 50 عاماً على نصر أكتوبر"، بمناسبة الاحتفال بانتصارات السادس من أكتوبر، يكشف عن مواقف تُعرض لأول مرة من حرب أكتوبر المجيدة، ويتضمن أغنية "أم البطل" التي مازالت حتى الآن واحدة ضمن أعظم الأغنيات التي خلدها التاريخ الفني.

تحتفل مصر بمرور 50 عاما على حرب أكتوبر المجيدة، والتي شهدت ملحمة أقرب إلى المعجزة كان بطلها الجندي المصري، والذي استطاع أن يحطم أسطورة الجيش الإسرائيلي الذي لا يقهر.

ومن المقرر أن تعرض الوثائقية مجموعة من التغطيات والبرامج المتعلقة بحرب أكتوبر، بداية من منتصف شهر سبتمبر وحتى نهاية أكتوبر 2023.

50  عامًا على حرب أكتوبر

وتدشن إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة، بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، احتفاءً باليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر المجيد هذا العام، أكبر تغطية وثائقية وبرامجية خاصة تضم مجموعة متنوعة من الأفلام والبرامج والسلاسل اليومية، التي من المقرر عرضها بدءًا من منتصف سبتمبر الجاري، وحتى نهاية أكتوبر المقبل.

انتصارات السادس من أكتوب ر 50 عاما الوثائقية نصر أكتوبر لشركة المتحدة للخدمات الإعلامية باليوبيل الذهبي

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