السبت 16 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"إكسترا نيوز" تستعرض فيلمًا وثائقيًا حول "نصر أكتوبر المجيد.. 50 عامًا"

نصر أكتوبر
نصر أكتوبر

استعرضت فضائية "إكسترا نيوز" مقطع فيلم وثائقي جديد تحت عنوان "نصر أكتوبر المجيد.. 50 عاماً"، بمناسبة الاحتفال بانتصارات السادس من أكتوبر، يكشف عن مواقف تُعرض لأول مرة من حرب أكتوبر المجيدة، وخطاب للرئيس الراحل محمد أنور السادات.

كما استعرض مقطع الفيديو أحد أشهر الخطابات التي لا يزال يتذكرها المصريون، خطاب الرئيس الراحل محمد أنور السادات بمناسبة انتصارات أكتوبر، والذي كشف فيه السادات تحت قبة البرلمان المصري الانتصارات التي حققتها القوات المسلحة خلال حرب أكتوبر.

50 عامًا على حرب أكتوبر

وتدشن إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة، بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، احتفاءً باليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر المجيد هذا العام، أكبر تغطية وثائقية وبرامجية خاصة تضم مجموعة متنوعة من الأفلام والبرامج والسلاسل اليومية، التي من المقرر عرضها بدءًا من منتصف سبتمبر الجاري، وحتى نهاية أكتوبر المقبل.

 

نصر حرب أكتوبر احتفالات 6 أكتوبر 50 عاما لذكرى العظيمة اكسترانيوز

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