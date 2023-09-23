السبت 23 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

شكل أظافرك يكشف عن أمراضك.. إليك 5 علامات

الأظافر
الأظافر

يمكنك معرفة نوع الإصابة بجسمك من خلال شكل الأظافر، حيث يختلف شكلها من شخص لآخر من خلال قوتها ولونها، فإذا لاحظت تغيرا في لون أو شكل الأظافر فهذا إشارة لإصابتك بمرض معين، يمكنك معرفته من خلال شكل الأظافر.

وتستطيع من خلال شكل الأظافر أن تعرف وتحدد المرض المصاب به حفاظاً على صحتك، لذلك يجب الابتعاد عن عادة قضم الأظافر فهي تضر بالأظافر نفسها والجلد المحيط بها، ويمكنك الآن في السطور التالية معرفة كافة التفاصيل والمعلومات في هذا التقرير، وذلك وفقًا لموقع "Verywell Health"، وإليكم التفاصيل على النحو التالي كما ينبغي.

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إليكم قائمة بأبرز أنواع الأمراض التى يمكن معرفتها من شكل الأظافر

تعرف على قائمة بالأمراض التى يمكن معرفتها من خلال شكل الأظافر.. إليكم أبرزها في هذه السطور:

الأظافر السوداء 

الأظافر السوداء 

إذا كان لون الأظافر أسود والشعور بآلام أثناء نمو الأظافر فيجب التوجه لاستشارة الطبيب، لأنه قد يكون الفرد مصابا بأخطر نوع من أنواع سرطان الجلد.

الأظافر المنقرة أو المكسرة بالداخل

الأظافر المنقرة أو المكسرة بالداخل

إذا كانت الأظافر مكسرة أو منقرة من الداخل فهناك علامة بالإصابة بالصدفية، وأحيانًا تكون بسبب اضطرابات النسيج الضام أو مرض الثعلبة، وهو مرض المناعة الذاتية الذي يسبب فقدان الشعر.

الأظافر التى تحتوى على خطوط عمودية

الأظافر التي تحتوي على خطوط عمودية

إذا كان شكل الأظافر يحتوي على خطوط عمودية فهذا نتيجة الانتظام في المغذيات أو العناصر الغذائية المفيدة، بما في ذلك فيتامين ب 12 والماغنيسيوم.

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الأظافر التي بها بقع أو نقاط بيضاء

الأظافر التي بها بقع أو نقاط بيضاء

الأظافر التي بها بقع أو نقاط بيضاء فهذا يدل على احتمالية إصابة الفرد بأحد الأمراض التالية: "أمراض الكبد- فشل القلب- فشل كلوي- مرض السكري"، وفي بعض الحالات تكون نتيجة التقدم في العمر.

الأظافر الصفراء

الأظافر الصفراء

إذا كان شكل ولون الأظافر أصفر فإنها تكشف عن التقدم في السن، أو نتيجة الإفراط في استخدام الأظافر المركبة أو طلائها، وأحيانًا يكون نتيجة التدخين، أو الإصابة بالعدوى الفطرية.

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