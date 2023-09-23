"ثقتنا فى إيمان هذه القوات المسلحة".. كلمات الرئيس السادات عن نصر أكتوبر (فيديو)

يعتبر نص خطاب السادات بعد حرب أكتوبر الذي ألقاه في مجلس الشعب عقب الانتصار وتحرير الأرض المصرية، واحدا من أشهر وأكثر الخطب الرئاسية بلاغة وتأثيراً في التاريخ الحديث، وقد ألقاه الرئيس الراحل محمد أنور السادات، يوم 16 أكتوبر 1973، أي بعد الانتصار بعشرة أيام.

واستعرضت فضائية "إكسترا نيوز" جزءا من فيلم وثائقي "50 عاماً ..النصر المجيد" ، يضم خطاب الرئيس الراحل أنور السادات قبل وبعد العبور في حرب أكتوبر.

حيث استعرض الجملة الشهير بعد العبور: "ثقتنا في إيمان هذه القوات المسلحة في قدرتها على استيعاب هذا السلاح أقول باختصار إن هذا الوطن يستطيع أن يطمئن.. ويأمن بعد خوف.. إنه قد أصبح له درع وسيف".

"الوثائقية" تقدم تغطية موسعة عن مرور 50 عامًا على حرب أكتوبر

حيث تقدم قناة الوثائقية، تغطية موسعة عن حرب أكتوبر وستعرض على شاشاتها قريبا بمناسبة اليوبيل الذهبي لحرب أكتوبر، ويسرد أسرارا جديدة عن ملحمة العبور ويتناول القصة الكاملة لمرور 50 عاما على نصر أكتوبر.