فى يومها العالمى.. أشهر مذيعى لغة الإشارة فى مصر

نحتفل اليوم الموافق 23 سبتمبر، باليوم العالمي للغة الإشارة، وتم تعيين هذا اليوم من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر 2017 بهدف التعريف بأهمية اللغات الإشارية وتعزيز حقوق الأشخاص الصم وضعاف السمع، وفي هذا اليوم ينشر "الدستور" أشهر مذيعي لغة الإشارة في مصر.

هالة محفوظ

تعتبر هالة محفوظ، أول إعلامية وخبير لغة إشارة بالإعلام المصري وصاحبة أول برنامج يهتم بشئون الصم والبكم على مستوى الوطن العربي تحت عنوان "لغة الأصابع" وبرنامج "إشارة حب".

الأخوان نادية ومحمد عبدالله

يُعد الأخوان نادية ومحمد عبدالله، من الوجوه المألوفة والتي تطل علينا يوميًا من شاشة التليفزيون أثناء عرض المسلسلات والأفلام أو عرض البرامج والنشرات‏.

نادية الهادي

ظهرت نادية الهادي لأول مرة في القناة الثالثة المصرية في برنامج "التحدي" عام 1990 حيث شاركت كخبير لغة إشارة في برنامج "آخر كلام".

رأفت حلمي

ظهر رأفت حلمي على شاشة التليفزيون المصري كمترجم وخبير لغة إشارة، حيث كان يترجم الصلوات بالكنيسة إلي لغة الإشارة للصم‏، وأوضح خلال تصريحات له أن ما دفعه إلى ذلك هي طفلة صغيرة من ذوي الهمم.

لماذا 23 سبتمبر؟

تم اختيار تاريخ 23 سبتمبر لأنه تاريخ إنشاء الاتحاد العالمي للصم في عام 1951، حيث يمثل هذا اليوم يومًا لميلاد منظمة دعوية واحد من أهم أهدافها هو الحفاظ على لغات الإشارة وثقافة الصم، ويهدف اليوم العالمي للغة الإشارة إلى زيادة الوعي والتفهم حول اللغات الإشارية والثقافة الصم، وتعزيز حقوق الأشخاص الصم في الوصول إلى التعليم والخدمات والفرص المتاحة للمجتمع بشكل عام، ويعكس هذا اليوم أيضًا أهمية اللغة الإشارة كوسيلة للتواصل وتبادل المعلومات بين الأشخاص الصم وغير الصم.

وأوضحت الأمم المتحدة، أنه يتم تنظيم فعاليات متنوعة في جميع أنحاء العالم في اليوم العالمي للغة الإشارة، مثل ندوات ومؤتمرات وورش عمل ومسابقات وفعاليات ثقافية.

يشارك الأشخاص الصم وضعاف السمع والمؤسسات والمنظمات المعنية بالصم في هذه الفعاليات للترويج للتفهم والاحترام والتضامن مع مجتمع الصم.

ويعتبر اليوم العالمي للغة الإشارة فرصة لتعزيز التواصل والتفاهم بين الأشخاص الصم وغير الصم، ويتم تسليط الضوء على أهمية تعلم اللغة الإشارة وتشجيع المجتمعات على توفير فرص التعليم اللازمة للأشخاص الصم.