ملك زاهر سفيرًا للمبادرة المصرية لمحو أمية لغة الإشارة

اختارت المبادرة المصرية لمحو أمية لغة الإشارة الفنانة الشابة ملك زاهر سفيرة للمبادرة، على أن يتم تدشين المبادرة في حفل تنصيب السبت المقبل بمسرح وزارة التضامن الاجتماعي.

تهدف المبادرة إلى خدمة أصحاب الهمم من فئة الصم وضعاف السمع، وتعزيز نشر ثقافة لغة الإشارة وربط المبادرة بأهداف التنمية المستدامة، وإطلاق النشيد الوطني بلغة الإشارة وترجمة محطات مترو الأنفاق، والمونوريل بلغة الإشارة وإطلاق برنامج حكاية إشارة، لتوسيع نطاق لغة الإشارة بين أفراد المجتمع.

يأتي ذلك في إطار اهتمام الدولة في دمج وإشراك فئات المجتمع وبناء جسر جديد من التواصل مع أصحاب الهمم (فئة الصم وضعاف السمع).