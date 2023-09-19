الثلاثاء 19 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

ملك زاهر سفيرًا للمبادرة المصرية لمحو أمية لغة الإشارة

ملك زاهر
ملك زاهر

اختارت المبادرة المصرية لمحو أمية لغة الإشارة الفنانة الشابة ملك زاهر سفيرة للمبادرة، على أن يتم تدشين المبادرة في حفل تنصيب السبت المقبل بمسرح وزارة التضامن  الاجتماعي.

تهدف المبادرة إلى خدمة أصحاب الهمم من فئة الصم وضعاف السمع، وتعزيز نشر ثقافة لغة الإشارة وربط المبادرة بأهداف التنمية المستدامة، وإطلاق النشيد الوطني بلغة الإشارة وترجمة محطات مترو الأنفاق، والمونوريل بلغة الإشارة وإطلاق برنامج حكاية إشارة، لتوسيع نطاق لغة الإشارة بين أفراد المجتمع.

يأتي ذلك في إطار اهتمام الدولة في دمج وإشراك فئات المجتمع وبناء جسر جديد من التواصل مع أصحاب الهمم (فئة الصم وضعاف السمع).

ملك زاهر الفنان ملك زاهر الفنانة ملك زاهر مبادرة أصغر سفيرة

الأكثر قراءة

الأهلى يكشف حقيقة تغريم "كهربا" بعد "سهرة فى ملهى ليلى"

اتحاد الكرة يستبعد الزمالك من المشاركة في السوبر الجديد

بعد تعليمات "المالية".. جدول الأجور للعاملين بكل الدرجات الوظيفية بالزيادة الجديدة

قاتل ابن عشيقته بالهرم يدلى باعترافات مثيرة: "سهراتى كانت حمرا"

النائب العام المستشار محمد شوقى يبدأ مهام منصبه الجديد

موديست يقود هجوم الأهلى أمام المصرى فى الدورى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

فى أسبوع نيويورك الأممى: الأسد إلى الصين.. والتعاون الخليجى يقنع أمريكا بحل الدولتين

أحمد غنام

الوثائقية.. مستودع أسرار التاريخ

ماجد حبته

التنمية المستدامة.. وتحالف 2030 المحلى

وائل لطفي

أكبر من مجرد مطرب

إبراهيم داود

أبواب لطيفة الزيات

محمد عبدالعزيز

وصايا الشيخ الحصرى لعموم القراء

مدحت بشاى

"البناءون الجدد" فى رحاب الجمهورية الجديدة

لواء. محسن الفحام

سيناء نبض الوطن

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

اللقاء المُنتظر.. ما الملفات المطروحة في لقاء بايدن ونتنياهو فى نيويورك؟

رئيس الوزراء الفلسطينى يدعو واشنطن لدور فاعل للجم العدوان الإسرائيلى

لقاء نتنياهو بـ"إيلون ماسك".. ما أهميته؟ وكيف ستستفيد منه إسرائيل؟