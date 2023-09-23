السبت 23 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وكيل "تعليم مطروح" يتفقد المعرض الختامي الصيفي لأنشطة الاقتصاد المنزلي

جولة وكيل تعليم مطروح
جولة وكيل تعليم مطروح

تفقد عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، المعرض الختامي للأنشطة التربوية الصيفية للاقتصاد المنزلى والذى أقيم بديوان عام المديرية، بحضور إسماعيل جاتو، وكيل المديرية، وهدى إبراهيم، مدير عام الشئون التنفيذية، تحت إشراف منال عصفور، موجه عام الاقتصاد المنزلي، وموجهات المادة وبمشاركة المعلمات من كافة الإدارات التعليمية.

مشغولات يدوية ومعروضات منزلية

وتابع شحاتة خلال جولته بالمعرض الأعمال المتنوعة والتي ضمت عديد من المشغولات اليدوية والمعروضات المنزلية والمنتجات التي أعدتها الطالبات المشتركات في النشاط الصيفي تحت إشراف المعلمات والموجهات.

 معرض صيفي متميز للاقتصاد المنزلي

وقام وكيل تعليم مطروح بتكريم الموجه العام وموجهات ومعلمات المادة وبعض معلمي المدارس تقديرا للجهود المبذولة والعطاءات الزاخرة والتي كللت بتنظيم معرض صيفي متميز للاقتصاد المنزلي، مطالبا بضرورة مواصلة العمل والأداء الفعال من أجل استمرار التفوق والتميز مع انطلاق العام الدراسي الجديد.

وتفعيل موجهات ومعلمات المادة للتدريب العملي

وأشاد وكيل تعليم مطروح بالعمل المخلص والأداء المتميز لتوجيه عام الاقتصاد المنزلي وتفعيل موجهات ومعلمات المادة للتدريب العملي خلال إجازة الصيف للفروع المختلفة في سبيل المساهمة الفعالة في تعليم بناتنا الطالبات لمهنة حياتية مفيدة لهن مستقبلاً.

كان قد عقد عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، اجتماعًا مع موجهي عموم المواد الدراسية بحضور إسماعيل جاتو، وكيل المديرية وذلك لمناقشة واستعراض الاستعدادات النهائية لانطلاق العام الدراسي الجديد بداية أكتوبر المقبل وذلك بديوان عام المديرية.

وشدد وكيل تعليم مطروح، خلال الاجتماع، على أهمية الاستعدادات الجادة لضمان جاهزية المدارس لاستقبال الطلاب مع بداية العام الدراسي مع الالتزام الكامل بخطط المتابعة المتعلقة بالتوجيهات الفنية لتقييم كل جوانب العملية التعليمية وتدعيم الإيجابيات والوقوف على السلبيات ومعالجتها فورًا وفق إطار تربوي.

جولة وكيل تعليم مطروح
جولة وكيل تعليم مطروح
جولة وكيل تعليم مطروح
جولة وكيل تعليم مطروح
جولة وكيل تعليم مطروح
جولة وكيل تعليم مطروح
جولة وكيل تعليم مطروح
جولة وكيل تعليم مطروح
جولة وكيل تعليم مطروح
جولة وكيل تعليم مطروح
جولة وكيل تعليم مطروح
جولة وكيل تعليم مطروح
مطروح تعليم مطروح المعرض الختامى للأنشطة التربوية الاقتصاد المنزلى وكيل تعليم مطروح

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وكيل تعليم مطروح يناقش الاستعدادات النهائية للعام الدراسي الجديد

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