ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية فى المنيا

نجحت الداخلية في ضبط أحد الأشخاص بالمنيا لقيامه بإدارة ورشة لإصلاح الأسلحة النارية والاتجار فيها فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما حيازة وتصنيع الأسلحة النارية والاتجار بها.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديرية أمن المنيا قيام "مزارع، مقيم بدائرة مركز شرطة مغاغة" بإدارة ورشة لإصلاح الأسلحة النارية والاتجار بها بدون ترخيص بمحل سكنه.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بمحل إقامته وبحوزته "بندقية خرطوش – 2 طبنجة معدلة – 3 فرد محلى – 6 طبنجات "محدث صوت" – 4 خزينة طبنجة – طلقات خرطوش – أجزاء أسلحة مختلفة - أدوات لتصنيع وتصليح الأسلحة النارية"، وبمواجهته أقر بحيازته المضبوطات بقصد الاتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة المختصة التحقيق.