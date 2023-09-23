السبت 23 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

نقابة المهن السينمائية تنعى المخرج الراحل منير راضي

المخرج منير راضي
المخرج منير راضي

نعت نقابة المهن السينمائية المخرج الكبير منير راضي، الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم، عن عمر ناهز الـ80 عاما بعد صراع مع المرض.

وقالت النقابة في بيان لها: "ينعي نقيب السينمائيين وأعضاء مجلس إدارة نقابة المهن السينمائية الزميل المخرج منير راضي، ونشاطركم الأحزان في وفاة المغفور له بإذن الله وبكل الحزن والأسى ندعو له بالرحمة والمغفرة ولأسرته بالصبر والسلوان".

صلاة الجنازة على المخرج منير راضي

 ومن المقرر أن تقام صلاة الجنازة اليوم ٢٣ سبتمبر بعد صلاة الظهر من مسجد السلام بمدينة نصر، ويتم دفنه بمقابر الأسرة، وحتى الآن لم يتم تحديد موعد ومكان عزاء المخرج منير راضي.

المخرج منير راضي 

منير راضي من مواليد 1943، وهو شقيق الفنانة الكبيرة عفاف راضي، حاصل على دبلوم المعهد العالي للسينما قسم الإخراج عام 1986.

عمل مساعداً للإخراج لابن عمه المخرج محمد راضي في ثلاثة من أفلام وهي: (أبناء الصمت، والمقيدون إلى الخلف، والحاجز).

كما عمل منير راضي، في الإنتاج المسرحي وأنتج عدة مسرحيات ناجحة بشكل كبير، منها (الملك لير، وتاجر البندقية، وهاملت)، كما قام أيضاً بإنتاج أعمال درامية منها مسلسلي: (البخلاء، وبيت الدمية)، وكان أول عمل سينمائي أخرجه فيلم (أيام الغضب) عام 1989، وبعدها قام بإخراج فيلم (زيارة السيد الرئيس) بطولة الفنان محمود عبد العزيز عام 1994.

آخر أعمال المخرج منير راضي 

وكان (فيلم هندي) بطولة الفنان أحمد آدم وصلاح عبد الله ومنة شلبي هو آخر أعماله الإخراجية، الذي تم انتاجه في عام 2003.

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