قال جميل عفيفي الكاتب الصحفي، إن إدراج الحكومة 905 قرى في الصعيد (تضم 12.8 مليون نسمة) ضمن المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة يعتبر نسبة كبيرة جداً ضمن المبادرة الأعظم في تاريخ مصر.

وأضاف "عفيفي" خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “هذا الصباح” المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن مبادرة حياة كريمة استطاعت تغيير الريف المصري وتطويره، خاصة بقرى الصعيد المهملة لعقود طويلة.

وأشار إلى أن محافظات الصعيد عانت من ضعف البنية التحتية والخدمات التعليمية والصحية وعدم وجود مياه شرب وصرف صحى وطرق ممهدة وخدمات للحياة اليومية.

كاتب صحفى: مبادرة حياة كريمة الأعظم فى تاريخ مصر

وتابع أن "حياة كريمة" وضعت استراتيجية واضحة لتطوير الصعيد، الذي كان مهملا وبه تهميش منذ سنوات طويلة ولا كان يوجد اهتمام بالمحافظات والقرى، وتم تنفيذ خطة واضحة جداً للتنمية في الصعيد، لزيادة وعي المواطن وتغيير سلوك 19 مليون مواطن وبث روح الولاء والانتماء في وقت العالم يعاني فيه من أزمة اقتصادية كبيرة.