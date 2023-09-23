أستاذ الصدر والمناظير: العلاج بالتبريد لا يقتصر على أورام الرئتين (فيديو)

قال الدكتور أحمد يوسف أستاذ الصدر والمناظير ورئيس قسم الصدر بكلية الطب في جامعة الإسكندرية، إن العلاج بالتبريد ليس مقتصراً فقط لعلاج أورام الرئتين، حيث أنه يستخدم في العديد من الأمراض، مثل الأمراض الجلدية وأمراض الكلى والكبد والإصابات المناعية.

وأضاف “يوسف” عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى المصرية، اليوم، أن الجمعية الدولية العالمية للتبريد لا تشمل أمراض الصدر فقط، ولكن كل المهتمين من الأطباء باستخدام علاج التبريد في كل المجالات، لافتًا إلى أنه أصبح هناك أجهزة للتبريد تقلل الدهون.

نسبة الشفاء من الأورام الحميدة 100% بالتبريد



ونوه أستاذ الصدر والمناظير إلى أن هناك نوعان من الأورام، حميدة مثل الأكياس الدهنية والأخرى هي الأورام الخبيثة، ونسبة الشفاء من الأورام الحميدة 100% بالتبريد، حيث يتم تجميد الورم وإزالته تماما.

وتابع: “بالنسبة إلى الأورام الخبيثة، فإنه يتم إجراء جراحات على المريض إذا تم اكتشافها في البداية، مثل إزالة فص من الرئة أو إزالة الرئة كاملة، أما إذا كان المريض في مرحلة متقدمة من المرض ولا يمكن إجراء الجراحة له، فإن العلاج بالتبريد يكون ناجحًا، حيث نجمد الورم الخبيث ونقلل انتشاره، وإذا حدث سد في الشعب الهوائية أو انكماش في جزء أو كل الرئة فإنه يتم فتح المسارات الهوائية ويتنفس المريض جيدا ويقل البصق الدموي والالتهابات الرئوية، وهناك الكثير من الحالات التي تحسنت كثيرا”.