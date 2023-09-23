السبت 23 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

أستاذ الصدر والمناظير: العلاج بالتبريد لا يقتصر على أورام الرئتين (فيديو)

العلاج بالتبريد
العلاج بالتبريد

قال الدكتور أحمد يوسف أستاذ الصدر والمناظير ورئيس قسم الصدر بكلية الطب في جامعة الإسكندرية، إن العلاج بالتبريد ليس مقتصراً فقط لعلاج أورام الرئتين، حيث أنه يستخدم في العديد من الأمراض، مثل الأمراض الجلدية وأمراض الكلى والكبد والإصابات المناعية.

وأضاف “يوسف” عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى المصرية، اليوم، أن الجمعية الدولية العالمية للتبريد لا تشمل أمراض الصدر فقط، ولكن كل المهتمين من الأطباء باستخدام علاج التبريد في كل المجالات، لافتًا إلى أنه أصبح هناك أجهزة للتبريد تقلل الدهون.

 

نسبة الشفاء من الأورام الحميدة 100% بالتبريد


ونوه أستاذ الصدر والمناظير إلى أن هناك نوعان من الأورام، حميدة مثل الأكياس الدهنية والأخرى هي الأورام الخبيثة، ونسبة الشفاء من الأورام الحميدة 100% بالتبريد، حيث يتم تجميد الورم وإزالته تماما.

وتابع: “بالنسبة إلى الأورام الخبيثة، فإنه يتم إجراء جراحات على المريض إذا تم اكتشافها في البداية، مثل إزالة فص من الرئة أو إزالة الرئة كاملة، أما إذا كان المريض في مرحلة متقدمة من المرض ولا يمكن إجراء الجراحة له، فإن العلاج بالتبريد يكون ناجحًا، حيث نجمد الورم الخبيث ونقلل انتشاره، وإذا حدث سد في الشعب الهوائية أو انكماش في جزء أو كل الرئة فإنه يتم فتح المسارات الهوائية ويتنفس المريض جيدا ويقل البصق الدموي والالتهابات الرئوية، وهناك الكثير من الحالات التي تحسنت كثيرا”.

أورام الرئتين العلاج بالتبريد أستاذ الصدر والمناظير أورام الرئتين الدكتور أحمد يوسف رئيس قسم الصدر بكلية الطب في جامعة الإسكندرية

مواد متعلقة

"الأرصاد": ارتفاع طفيف فى درجات الحرارة اعتبارًا من اليوم (فيديو)

كرنفال جماهيرى فى افتتاح الدورة 13 من مهرجان الإسكندرية المسرحى الدولى

حمدى الميرغنى يقدم تكريم أحمد رزق فى افتتاح مهرجان الإسكندرية المسرحى الدولى

تكريم نجوم المسرح السكندرى خلال افتتاح الدورة 13 بمهرجان الإسكندرية المسرحى الدولى

أحمد رزق : تكريمى من مهرجان الإسكندرية المسرحى شرف كبير

رئيس اتحاد الجمعيات الأهلية: الرئيس السيسى الأكثر انحيازًا للمجتمع الأهلى (فيديو)

عبدالمنعم الجمل: ترشح الرئيس السيسى لفترة جديدة يعنى مواصلة تحقيق أحلام المصريين

عبدالفتاح إبراهيم: الرئيس السيسى أحيا صناعة الغزل والنسيج بعد تدميرها (فيديو)

الأكثر قراءة

تقابل قطارين فى نفس الاتجاه بمحطة مترو أم المصريين يُثير الذعر بين الركاب

كريستيانو رونالدو يكشف موقفه من اعتزال كرة القدم

موعد ومكان تشييع جثمان المستشار معتز خفاجى

وفاة المخرج منير راضى بعد صراع مع المرض

طلب مصر من إسرائيل تغليب مسار التهدئة فى فلسطين يتصدر اهتمامات الصحف

مفاجأة بشأن فيديو رمى الطماطم فى الصحراء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم شعبان

هيكل.. الأستاذ الذي منحه «تريند» كارنيه الصحافة

مؤمن المحمدي

الغزال الأسمر

حسين دعسة

لقاء رئيس وزراء الأردن مع رئيس الشيوخ المصرى: تكامل الرؤية ومسارات التعاون المشترك

صفاء النجار

فيينا.. عندما يتفوق الواقع على الخيال «7-8»

ماجد حبته

التراث.. ومتطلبات الواقع

وائل لطفي

بشائر معركة محترمة

حسين دعسة

أسئلة الملك عبدالله الثانى فى حوارية "قمة الشرق الأوسط العالمية".. مستقبل السلام فى المنطقة

د. محمد عفيفي

الطريق إلى أكتوبر «١»

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

رحلة الخمسة أيام.. ماذا فعل نتنياهو فى نيويورك؟

ألف خطاب لن يحل الأمر

الجيش الإسرائيلى يقصف قطاع غزة