اليونسيف لـ"الدستور": الوضع في ليبيا كارثي.. والأطفال يحتاجون لدعم عاجل

أكد المتحدث الإقليمي باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونسيف" عمار عمار، أن الوضع في ليبيا جراء عاصفة دانيال وما خلفته من خسائر كارثي وخاصة في مدينة درنة وقد أدى إلى تضرر الأطفال بشكل كبير.

وأوضح عمار عمار في حوار خاص لـ"الدستور"، أن اليونيسف موجودة على الأرض، بالتعاون مع السلطات الليبية وشريكتها جمعية الهلال الأحمر الليبي، لضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها وإلى نص الحوار:

هل هناك إحصائية عن إجمالي عدد الأطفال القتلى جراء إعصار دانيال في ليبيا؟

في الوقت الحالي، تفيد التقارير بمقتل أكثر من 6000 شخص ولا يوجد رقم محدد لعدد الأطفال بينهم مع العلم بأن نسبة الأطفال للسكان في هذه المناطق تصل الى أكثر من 30 بالمئة وبالتالي من المرجح أن تكون نسبة الوفيات والإصابات بين الأطفال كبيرة، ما يهم في هذه المرحلة هو وصول المساعدات إلى الأشخاص الأكثر ضعفاً وتكثيف الجهود لمنع تفشي الأمراض لتجنب وقوع المزيد من الضحايا.

ما المساعدات التي قدمتها اليونيسيف لدعم الأطفال في ليبيا؟

في أعقاب أي كارثة مناخية كبرى مباشرة، تكون الأولوية للبحث والإنقاذ وتقود السلطات جهود البحث والإنقاذ.

وناشدت المنظمة الحكومة والسلطات في الشرق المنظمات الدولية والدول المجاورة والمجتمع الدولي تقديم مساعدات إنسانية عاجلة للمواقع الشرقية المتضررة من العاصفة والفيضانات اللاحقة، إن الاحتياجات الإنسانية هائلة.

وتشارك اليونيسف في الاستجابة الإنسانية في درنة ومعظم المناطق المتضررة الأخرى، وتعمل بالتنسيق الوثيق مع السلطات وفريق الأمم المتحدة القطري.

كذلك أنهى الفريق المشترك بين الوكالات مهمة ميدانية استغرقت يومين إلى المواقع المتضررة وكانت اليونيسف جزءًا منها.

كيف عملت اليونيسف مع السلطات في ليبيا من أجل تسهيل عمليات الإنقاذ؟

تتواجد اليونيسف على الأرض، بالتعاون مع السلطات الليبية وشريكتها جمعية الهلال الأحمر الليبي، لضمان وصول المساعدات إلى من هم في أمس الحاجة إليها، كانت اليونيسف موجودة على الأرض من خلال الهلال الأحمر الليبي منذ اليوم الثاني ومع فرقها الخاصة منذ اليوم الثالث.

وقامت اليونيسف بتعبئة المواد المنقذة للحياة تضمنت 1,100 مجموعة من مستلزمات النظافة، وإمدادات طبية تكفي 10,000 شخص، وملابس أساسية لـ 500 طفل وطفلة.

وهناك أيضا 27 طناً مترياً من إمدادات الإغاثة في طريقها إلى درنة، وهى جاهزة لمساعدة ما يصل إلى 50,000 شخص، مع توقع إجمالي 67 طنًا متريًا طوال هذا الأسبوع. سيتم إرسال هذه الإمدادات إلى شركاء المجتمع المدني، وكذلك السلطات مثل الجهات الفاعلة في مجال المياه والصحة.

كيف تتعاملون مع خطورة انتشار الأمراض في ليبيا جراء الكارثة؟

تستعد اليونيسف للتحصين والدعم التغذوي المصمم خصيصًا للأطفال النازحين في درنة، كما تدعم الحكومة في طلب لقاحات الكوليرا، وفي 16 سبتمبر 2023، قامت اليونيسف بتوزيع مجموعات الأدوات الصحية الطارئة على المرافق الصحية في درنة، بهدف خدمة حوالي 15,000 فرد متضرر خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.

أيضا قامت اليونيسف بتزويد عيادات الصحة النفسية في درنة بالأدوية الأساسية وأرسلت اليونيسف أكياس النفايات البيولوجية إلى جميع المرافق الصحية في درنة.

ما هى الأولوية الآن أمام اليونيسف بشأن دعم الأطفال الليبيين خاصة في درنة؟

الأولية بالنسبة لنا توفير الاحتياجات الفورية للأطفال والأسر المتضررة هي المأوى، ومياه الشرب، والإمدادات الطبية واللقاحات، والبحث عن الأسر والرعاية المؤقتة، ستكون خدمات حماية الطفل بشكل عام، بما في ذلك الدعم النفسي والاجتماعي، أمرًا بالغ الأهمية في مساعدة الأطفال وأولياء الأمور على معالجة تجاربهم المؤلمة.

هل من المتوقع إطلاق مبادرات بخصوص المساعدات الانسانية في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تجري في نيويورك؟

أطلقت اليونيسف نداء لمساندة الوضع في ليبيا بمبلغ 6.5 مليون دولار وهو ما نحتاجه في الوقت الراهن، لكن الظروف هناك تتغير وقد نحتاج للمزيد، ومنظمات الأمم المتحدة الشريكة أيضا تعمل على خطط استجابة وكلها بالتنسيق مع السلطات الليبية من أجل مسار عمل أكثر فاعلية.