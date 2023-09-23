غدًا.. عرض الجزء الأول من "حرب الاستنزاف" على شاشة "الوثائقية"

تعرض قناة "الوثائقية" عددًا من الأفلام الوثائقية تزامنًا مع الذكرى الـ50 لحرب أكتوبر المجيدة، والتي تؤرخ لهذه الفترة المهمة في تاريخ مصر.

وأعلنت "الوثائقية" عن عرض الجزء الأول من الفيلم الوثائقي "حرب الاستنزاف" غدًا الأحد، في تمام العاشرة مساءً.

تفاصيل "حرب الاستنزاف"

ونشرت قناة "الوثائقية" برومو الجزء الأول من الفيلم مصحوبًا بتعليق: "كيف استطاعت مصر تحويل جُرحها إلى جحيم يطارد العدو؟.. انتظروا الجزء الأول من الفيلم الوثائقي (حرب الاستنزاف) الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة، على شاشة الوثائقية".

ويعرض الفيلم الوثائقي "حرب الاستنزاف" شهادات عن دور الاستنزاف التي تُعد بروفة لحرب أكتوبر المجيدة.

سلسلة "الوثائقية"

وتواصل قناة "الوثائقية" احتفالاتها بانتصار حرب أكتوبر تحت شعار "حرب أكتوبر 50 عامًا".

وتقدم القناة رصدًا لحدث مهم وخطوة تضاف إلى الجهود المبذولة من الدولة نحو الاحتفال بذكرى انتصار أكتوبر، وتوعية الجمهور المصري والجيل الجديد بأهمية حرب أكتوبر وتفاصيلها.

وترصد القناة خلال 45 يومًا، بدءًا من 15 سبتمبر وحتى 31 أكتوبر، عددًا من الوثائق والشهادات تحت عنوان "حرب أكتوبر 50 عامًا"، وتقدم القناة خلال هذه الفترة مجموعة من إنتاجاتها الخاصة حول حرب أكتوبر الخالدة.

وتعرض قناة "الوثائقية" سلسلة وثائقية مختلفة عن حرب أكتوبر المجيدة، منها السلسلة الوثائقية "1973"، التي بدأ عرضها في 15 سبتمبر الجاري، وسوف يستمر العرض على مدار 45 يومًا حتى يوم 31 أكتوبر المقبل.

وتوثق السلسلة ما كان يدور في المجتمع المصري من أخبارٍ سياسية واجتماعية وفنية ورياضية قبل نصف القرن، راصدة المظاهر العامة لخطة الخداع الاستراتيجي في الأيام السابقة لاندلاع المعركة، كذلك توثق يوميات الحرب على الجبهة منذ لحظة العبور وحتى وقف إطلاق النار، والتحركات السياسية والدبلوماسية عربيًا ودوليًا خلال الفترة المذكورة.

قادة أكتوبر

كما تعرض القناة شهادات موثّقة لضباط وجنود شاركوا في حرب أكتوبر المجيدة، تحت اسم "أنا حاربت إسرائيل"، التي توثّق مجموعة من البطولات العسكرية الخالدة يرويها من حملوا السلاح على الجبهة وشاركوا في تحقيق النصر، وتم تصويرها في مختلف محافظات ومدن وقرى مصر.

أما السلسلة الوثائقية "قادة أكتوبر"، التي تعرضها القناة على شاشتها أكتوبر المقبل، فتهدف إلى توثيق السير الذاتية والعسكرية لأبرز رموز قادة حرب أكتوبر، وتكشف البدايات والخطوات الأولى لهؤلاء القادة، وتأهيلهم العسكرى، والحروب والمعارك المختلفة التي خاضوها، وإسهامات كل قائد منهم في التخطيط الاستراتيجي، ورسم خطط العمليات والتدريبات في السنوات التي سبقت الحرب، كما تكشف كذلك بطولات مجهولة لهؤلاء القادة في المعارك التي دارت على الجبهة منذ لحظة العبور حتى وقف إطلاق النار.