الإثنين 18 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

من أرشيف الجبهة.. حقائق متلفزة عن حرب أكتوبر على "الوثائقية"

الوثائقية
الوثائقية

عرض منذ قليل فيلم “من أرشيف الجبهة” على شاشة قناة الوثائقية التي ظهر فيها عدد من قادة حرب أكتوبر وبعض السياسيين والكتاب والشخصيات العامة ممن شاركوا أو عاصروا الحرب المجيدة وتوثق هذه الأفلام بعض الوقائع والمعارك والقرارات التي شهدتها المعركة.

وشهد الفيلم مشاهد حقيقية لأبطال حرب أكتوبر أثناء تخطيطهم لعبور الجبهة، كما تضمن الفيلم الوثائقى أيضًا شهادات من أبطال حرب أكتوبر حول أبرز ما نفذه الجيش المصرى من تضحيات وبطولات خلال حرب الاستنزاف وحرب 6 أكتوبر.

خريطة قناة الوثائقية احتفالاً باليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر

"هوامش على دفتر النصر" على "الوثائقية" في الذكرى الخمسين لنصر أكتوبر

وعرضت القناة الوثائقية تقريرًا حول انتصارات حرب أكتوبر 1973 بعنوان "هوامش على دفتر النصر"، يتضمن اعترافات إسرائيل حول خسارتهم لحرب أكتوبر وكيف استطاع المصريون الانتصار عليهم، وعرضت القناة تصريحات لدافيد إلعازار رئيس أركان جيش الاحتلال خلال حرب أكتوبر الذي قال إن أكبر مفاجأة لنا في الحرب كفاءة الجندى المصرى وتصميمه واستعداده للتضحية.

فى وقت سابق عرضت القناة الوثائقية فيلمًا وثائقيًا بعنوان "حدث في 1973.. 16 سبتمبر"، حيث استعرضت القناة أبرز ما نشر في الصحف المصرية في هذا اليوم، وقال الفيلم الوثائقي إنه في هذا التاريخ كان يفصلنا 20 يومًا فقط عن العبور، وكانت الدولة المصرية تنفذ عملية خداع استراتيجى كبرى قبل اندلاع الحرب.

أوضح الفيلم الوثائقى أنه في ذلك اليوم تصدرت أخبار الاقتصاد والأخبار الدولية الصحف والجرائد المصرية اليومية، ونشرت صحف مصرية تصريحات مسئول إسرائيلى حول حصول الدول العربية على أسلحة متطورة وتم تجاهل تصريح هذا المسئول.

أكتوبر أرشيف الجبهة حقائق متلفزة الوثائقية قناة نصر أكتوبر

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