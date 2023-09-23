في اليوم العالمي.. جهود الحكومة لدعم لغة الإشارة وتمكينها

يوافق اليوم السبت الموافق 23 سبتمبر، اليوم العالمي للغة الإشارة جنبًا إلى جنب مع الأسبوع الدولي للصم، وهو نفس التاريخ الذي تم فيه تأسيس الاتحاد العالمي للصم في عام.

اليوم العالمي للغة الإشارة

يعد اليوم الدولي للغة الإشارة فرصة لدعم وحماية الهوية اللغوية والتنوع الثقافي للصم ومستخدمي لغة الإشارة، وخلال الاحتفال هذا العام سيسلط العالم الضوء مرة أخرى على الوحدة التي تولدها لغات الإشارة لنا، وتحافظ المجتمعات ومنظمات المجتمع المدني على جهودهم الجماعية في الرعاية والاعتراف بلغة الإشارة ، حفاظًا على حقوق من يستخدمونها.

ولغة الإشارة هي لغة مكتملة الأركان ، على الرغم من اختلافها عن اللغات الأخرى، ويتم توفير مترجم لها في الاجتماعات واللقاءات الدولية نظرًا لأهميتها البالغة في ربط أفراد المجتمع جميعًا سويًا.

وهناك عدد من المشاهير حول العالم عانوا من الصم والبكم واعتمدوا على لغة الإشارة في حياتهم ومنهم لودفيج فان بيتهوفن أشهر موسيقي كلاسيكي على مر التاريخ، وفقد السمع في السادسة والعشرين من عمره، ومخترع المصباح الأمريكي توماس أديسون، وأشهر معلمة أمريكية هيلين كيلر، وتعتبر أول شخص أصم كفيف يحصل على درجة البكاليوريوس في الآداب.

جهود الحكومة المصرية

يحرص الرئيس عبدالفتاح السيسي، على استمرار التوجيهات برعاية ذوي الإعاقة « قادرون باختلاف»، ودمجهم مع جميع فئات المجتمع ، وتعزيز قدراتهم ودعمهم في شتى المجالات ، ويأتي ذلك في إطار حرص القيادة السياسية على دعم الأشخاض ذوي الإعاقة ، وتنفيذَا للتوجيهات أنشأت وزارة التضامن الاجتماعي أول صندوق لدعم ذوي الإعاقة ، تحت اسم «صندوق عطاء»، والذى يختص بخدمة وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وخلق البيئة والمناخ الدامج لهم للازدهار والعيش باستقلالية من خلال تمويل مشروعات بالتعاون مع الجمعيات الأهلية والمؤسسات الحكومية.

تكريم مترجم صلاة الجمعة

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد قام بتكريم مترجم لغة الإشارة لصلاة الجمعة في المساجد على هامش مؤتمر التحالف الوطني للعمل الأهلي، بما يبرز جهود الدولة لدعم وتمكين لغة الإشارة في مصر.

الاتحاد العالمي للصم

هي منظمة عالمية غير حكومية تهدف إلى تعزيز حقوق الإنسان للصم ، وتحسين لغة الإشارة ، وتشجيع تدشين منظمات للصم، بالتعاون مع الأمم المتحدة ومنظمة العمل الدولية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، وتأسست في روما عام 1951 .

اقرأ أيضًا