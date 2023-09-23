السبت 23 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وحدة حماية الطفل: إنقاذ طفلتين من الختان بمركز دار السلام بسوهاج

طفلة
طفلة

نجحت وحدة حماية الطفل بمركز دار السلام بمحافظة سوهاج في إنقاذ طفلتين من أسرة واحدة تتراوح أعمارهما ما بين العاشرة والرابعة عشرة من قرى مركز دار السلام من إجراء عملية الختان، حيث كان مقررًا إجراء عملية الختان لهما خلال الأيام القليلة المقبلة.

وقال أبوالسعود الديب، مدير وحدة حماية الطفل بمركز دار السلام بمحافظة سوهاج، إنه وردت عدة بلاغات من خط نجدة الطفل يفيد بإجراء عملية الختان للفتيات خلال الأيام المقبلة.

توعية أولياء الأمور 

وأضاف الديب أن اللجنة الفرعية لحماية الطفل بدار السلام استدعت أولياء أمور الفتيات إلى مقر اللجنة الفرعية، وتم أخذ التعهدات والإقرارات اللازمة عليهم بعدم إجراء الختان في أي وقت وبأي طريقة، مع تحملهم المسئولية القانونية والجنائية حال مخالفة ذلك وثبوته. 

كما قامت اللجنة بتوعية أولياء الأمور بخطورة وأضرار الختان النفسية والصحية والاجتماعية على الفتيات لعدم إجرائه.

حماية الطفل سوهاج الختان دار السلام أبو السعود الديب

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