أحمد رزق : تكريمى من مهرجان الإسكندرية المسرحى شرف كبير

عبر الفنان أحمد رزق عن بالغ سعادته لإطلاق اسمه على الدورة 13 من مهرجان الإسكندرية المسرحي الدولي، مؤكدًا أن هذا التكريم جعله يفتخر بانتمائه لمدينة عريقة من الإسكندرية.

وأضاف "رزق" أن هناك العديد من الأشخاص لهم فضل لما وصلت له والقدر لم يمهلهم ليحضروا تلك اللحظة، وعلى رأسهم والدي المخرج الكبير عبد المنعم رزق، والمخرج السكندري الكبير عادل شاهين رحمة الله عليه، والمخرج ناجي أحمد ناجي رحمة الله عليه، وأستاذي الملحن حمدي رؤوف، مقدمًا خالص الشكر لكل القائمين على المهرجان، موضحًا أن سعادته زادت بتقديم الفنان حمدي الميرغني له خلال التكريم.

حفل افتتاح مهرجان الإسكندرية المسرحي الدولي

جاء ذلك خلال حفل افتتاح مهرجان الإسكندرية المسرحي الدولي في دورته الثالثة عشرة بمكتبة الإسكندرية، وذلك بحضور عدد من الفنان علي رأسهم الفنان أحمد رزق الذي تحمل الدورة اسمه، والفنان إبراهيم الفرن رئيس المهرجان، والفنان إسلام وسوف مدير المهرجان، وأحمد صيام، و حمدي الميرغني، وعارفة عبد الرسول، والدكتورة رانيا فتح الله، والدكتور أبو الحسن سلام، والدكتور جمال ياقوت، والملحن كريم عرفة، ولفيف من الفنانين و محبي المسرح و الفن.

وبدأ الحفل بفيلم توثيقي عن فنان الشعب سيد درويش بمرور 100 على رحيله، ثم السلام الجمهوري، ثم أوبريت "أغنية المهرجان".

يذكر أن مهرجان الإسكندرية المسرحي أسسه عام 2008 الرئيس الشرفي للمهرجان دكتور جمال ياقوت، لتحتضنه مدينة الفن والإبداع والثقافة عروس البحر الأبيض المتوسط من كل عام.

يأتي هذا المهرجان انطلاقًا من حرص وزارة الثقافة المصرية على تقديم أفعال فنية تتماس مع الواقع وتتحاور مع فنانيه، وذلك لتشجيع الشباب على الأفعال الثقافية الجادة التي تُعنى بتبادل الثقافات والاختلاط بين الشعوب عربيًا ودوليًا.

ينبع هذا المهرجان من حرص وزارة الثقافة المصرية على تقديم أفعال فنية تتماس مع الواقع وتتحاور مع فنانيه، وكذلك تسعى لتشجيع الشباب على الأفعال الثقافية الجادة التي تعني بتبادل الثقافات والاختلاط بين الشعوب عربيًا ودوليًا.

وتقام فعاليات المهرجان على كبرى مسارح الإسكندرية وهي: "مكتبة الإسكندرية - مركز الجيزويت الثقافي - مسرح ليسيه الحرية - مركز الإبداع - مسرح قصر ثقافة الأنفوشي".