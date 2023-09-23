الفيلم الوثائقي هيكل.. سيرة الأستاذ| اللقاء الأول بين هيكل وعبدالناصر وسر قربهما

قبل ثورة 23 يوليو بأيام، وتحديدًا في 14 يونيو 1952، تولى محمد حسنين هيكل، منصب رئيس تحرير مجلة آخر ساعة، وعمره 29 عامًا، ليكون أصغر رئيس تحرير في ذلك الوقت، ولأهم مجلة في مصر، حيث أسند له علي أمين المنصب في منتصف يونيو.

اللقاء الأول بين هيكل وعبدالناصر في الفلوجة

التقى هيكل وعبدالناصر لأول مرة في فلسطين، وقال الكاتب عبدالله السناوي، خلال الفيلم الوثائقي هيكل.. سيرة الأستاذ، المذاع على قناة الوثائقية، إن نقطة التحول الجوهرية كانت عام 1953، عندما فكر هيكل يعمل حوار مع الرجل القوي في يونيو كما استنتج مبكرًا، زار عبد الناصر في بيته وتناقش معه، ونشر في آخر ساعة، يوميات عبد الناصر في حرب فلسطين.

في مؤتمر باندونج عام 1955، المؤتمر الذي حضره زعماء وقادة 29 دولة آسيوية وإفريقية، اقترب هيكل أكثر من عبدالناصر، وقال الأخضر الإبراهيمي المبعوث الأممي ووزير خارجية الجزائر سابقًا، إنهما اكتشفا أن العالم الثالث أوسع من العالم العربي والإفريقي، وكان هيكل كان حريصا على معرفة ما يجري في العالم.

وقال الدكتور مصطفى الفقي المفكر السياسي والدبلوماسي السابق، إن علاقة هيكل بجمال عبدالناصر كان محور أساسي للمكون الفكري له، التقى بعبدالناصر الذي أعجب به كثيرًا، وعندما سأل البعض عبدالناصر لماذا تختص هيكل بهذه اللقاءات، قال إن الجميع يسألني عن الأخبار، أما هيكل يأتني بها.