الجمعة 22 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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سيرة الأستاذ| كيف ساهمت الحروب في تشكيل شخصية "هيكل"؟

محمد حسنين هيكل
محمد حسنين هيكل

سفريات عدة خاضها الكاتب الراحل  محمد حسنين هيكل، فانتقل إلى اليونان لمتابعة الحرب الأهلية، وجذبته الأحداث المشتعلة في إيران، وحلق بعيدًا لتغطية الحرب الأهلية في كوريا، وسافر لآلاف الأميال ليراقب الحرب الهندية الصينية الأولى، ليتحول “هيكل” إلى مراسل حربي متجول بين معارك السلاح والسياسة.

 

محمد حسنين هيكل المراسل الحربي.. كيف ساهم ذلك في تكوين شخصيته؟

الكاتب محمد سلماوي، قال خلال الفيلم الوثائقي "هيكل.. سيرة الأستاذ"، المذاع على قناة “الوثائقية”، إن مشاركة هيكل في تغطية الحروب الكبرى نمت النزعة الاستراتيجية عنده، فتميز حتى أواخر أيامه بالنظرة الشاملة التي تأخذ في الحسبان كل تطورات العالم شرقا وغربا شمالا وجنوبا.

وقال الكاتب عبدالله السناوي، إن هيكل عندما كان في إيران كتب كتابا لافت عنوانه "إيران فوق بركان"، وفي فلسطين كتب "النار فوق الأرض المقدسة".

وأشار الدكتور أحمد يوسف أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة، إلى أن متابعة هيكل للمعارك الحربية، وما قرأه عنها ومحاولته الفهم أعطاه رؤية استراتيجية شاملة. 

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