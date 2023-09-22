بث مباشر| الجزء الأول من فيلم "هيكل.. سيرة الأستاذ" عبر الوثائقية

ينقل لكم موقع الدستور، بثًا مباشرًا للجزء الأول من الفيلم الوثائقي "هيكل.. سيرة الأستاذ"، اليوم الجمعة، تزامنًا مع مئوية ميلاد الكاتب الصحفي محمد حسنين هيكل.

ويوثق الجزء الأول من الفيلم الخطوات الأولى لهيكل في بلاط صاحبة الجلالة، مُسلّطًا الضوء على أبرز محطات تلك الحقبة، التي أسّسّت مبكرًا للقب الذي اشتُهر به في الأوساط الصحفية "الأستاذ".



كما يشهد الفيلم الظهور المتلفز الأول لـ "هدايت تيمور"، زوجة الكاتب الراحل، وشقيقته "مها هيكل"، بالإضافة إلى عددٍ من أفراد الأسرة.