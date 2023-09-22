شكرى: شركات أمريكية كبرى ترغب في زيادة استثماراتها بمصر

قال سامح شكري، وزير الخارجية المصري، إن اجتماعه في نيويورك كان فرصة للاطلاع على الاستثمارات، وكانت هناك رغبة لزيادة الاستثمارات في مصر من عدد من الشركات الأمريكية الكبرى المرموقة".

وأشار خلال حواره مع الإعلامية جيهان منصور على شاشة "القاهرة الإخبارية"، إلى أن اجتماعه في نيويورك ناقش مع الدول المانحة ضرورة توفير المساعدات للسودان، وأنه على الدول المتقدمة تحمل مسؤوليتها تجاه قضايا حقوق الإنسان.

ولفت إلى أن الاجتماع فرصة لتحديد العناصر الرئيسية المهم تكرارها، من وقف إطلاق النار وفتح حوار وطني يجمع كافة مكونات الشعب السوداني الشقيق، وتوفير ممرات آمنة لتوصيل المساعدات.