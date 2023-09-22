الجمعة 22 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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شكري: نحتاج مزيد من الاستثمارات في مصر لمواجهة التحديات العالمية

سامح شكري
سامح شكري

قال سامح شكري وزير الخارجية المصري، إن  المنتدى الاقتصادي العالمي استهدف تقييم المناخ الدولي الحالي ووضع آليات للخروج من الأزمة العالمية.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامية جيهان منصور على شاشة "القاهرة الإخبارية": “توضيح الظروف التي تمر بها مصر، واستعرضت بالمنتدى الاقتصادي العالمي الجهود المصرية لتحقيق النمو وتوفير الخدمات، وإطلاق قدرات القطاع الخاص المصري”.

ولفت إلى أنه تطرق إلى جهود مصر بمنتدى شرق المتوسط للغاز واستثمارات الطاقة الجديدة والمتجددة، سواء الطاقة الشمسية أو الرياح أو الهيدروجين الأخضر، وربط منظومة الطاقة مع دول الجوار ودول أوروبا.

نحتاج إلى توفير مزيد من الاستثمارات في مصر لمواجهة التحديات العالمية

وأردف: "نحتاج إلى توفير مزيد من الاستثمارات في مصر لمواجهة التحديات العالمية التي تولدت ولم نكن سببًا فيها"، لافتًا إلى أن مصر حققت نموًا في جائجة كورونا تحسد عليها، لكن أتت أزمة أوكرانيا تضاعف المشاكل  الاقتصادية، والضغوط التضخمية، هناك أهمية للتفهم الظروف لدى الشركاء الدوليين ومؤسسات الائتمان الدولية لتوفير الموارد لتستمر مصر في جهودها الإصلاحية وتوفير فرص العمل لشعبها الذي ينمو بنسبة كبيرة، لأن عدم الوفاء بالجهود يؤدي لزعزعة الاستقرار، وهذا له وقعه على منطقة شمال المتوسط". 

شكرى لمنتدى الاقتصادي العالمي القاهرة الإخبارية الاستثمارات التحديات العالمية

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