الجمعة 22 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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سامح شكري: الوضع الحالي للاقتصاد العالمي يشكل ضغطا على الدول النامية

سامح شكري
سامح شكري

قال سامح شكري، وزير الخارجية المصري، إن الدورة الحالية من اجتماعات الأمم المتحدة تنعقد وسط ظروف دولية شديدة الخصوصية، فالوضع الحالي للاقتصاد العالمي يشكل ضغطا على دول عديدة خاصة الدول النامية، وقضية المناخ محط أنظار واهتمام هذه الدورة.

ولفت خلال حواره مع الإعلامية جيهان منصور على شاشة "القاهرة الإخبارية"، إلى أن الأزمات العالمية محط أنظار واهتمام الدورة الـ 78 من اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، خاصة قضية حفظ السلام وإصلاح منظومة العمل متعدد الأطراف على قمة أولويات الدورة الحالية.

ولفت إلى أن غياب بعض الدول دائمة العضوية يبرهن على اضطراب العمل الدولي متعدد الأطراف.

 

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