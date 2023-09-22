100 عام على ميلاد هيكل.. أحدث الكتب عن مسيرة الأستاذ وأعماله

تحل اليوم، 23 سبتمبر، ذكرى مرور 100 عام على ميلاد الكاتب الصحافي الكبير محمد حسنين هيكل، الذي كان محل تقدير طوال حياته، وحظيت أفكاره بما تستحق من عناية واعتبار وكُتب عنه الكثير من الكتب في حياته.

لم تتوقف المناقشات حول إنجازات الكاتب الراحل وأفكاره، كما أن العديد من الكتاب نشروا كتبًا تتناول جوانب من سيرته الذاتية أو أفكاره.

في هذا التقرير، نستعرض أحدث الكتب المنشورة عن الإعلامي الكبير.

محمد حسنين هيكل مؤرخًا

صدر مطلع هذا العام عن "المؤسسة العربية للدراسات والنشر" كتاب بعنوان "محمد حسنين هيكل مؤرخاً" للباحثة العراقية عفراء عبد الفتلاوي.

تبين الباحثة أن الكاتب الراحل استحق أن يكون مؤرخًا لأنه استند في رؤية الذاكرة التاريخية على أنها جزء من تاريخ متغير وأنها نتاج الماضي الحتمي، كما آمن بأن التاريخ هو سياسة الحاضر وإمكانية استشراف المستقبل.

وتناقش آليات الكتابة التاريخية والمنهجية البحثية عند الكاتب الكبير، لتتوصل إلى أنه صاغ مواقفه عبر مفاهيمه المستمدة من خبرته وممارسته اليومية.

معارك خسرها هيكل

يتناول الكاتب عبده مباشر في كتابه "معارك خسرها هيكل"، الصادر في العام الماضي عن دار المعارف"، سيرة الكاتب الراحل محمد حسنين هيكل، ومعاركه الصحفية التي نجح بعضها وأخفق البعض الآخر، كما يتعرض لأسباب هجوم بعض خصوم هيكل عليه، ومسوغات دفاع أنصاره عنه.

كتابات هيكل بين المصداقية والموضوعية

يتعرض الكاتب يحيى حسن عمر، في كتابه الصادر عن دار العربى للنشر والتوزيع بالعام 2019، بعنوان "كتابات هيكل بين المصداقية والموضوعية" إلى أعمال الكاتب الراحل في رسالة علمية نشرت لاحقا بهذا الكتاب.

ومن أجواء الكتاب: "يكاد يكون من المتفق عليه أن الأستاذ محمد حسنين هيكل هو الصحفى الأكثر تأثيرا فى العمل الصحفى فى مصر والعالم العربى خلال الستين عاما الأخيرة، كما أنه بالدرجة نفسها الكاتب السياسى الأكثر تأثيرا فى الفكر والحياة السياسية فى الفترة ذاتها، وذلك ليس فقط لإنتاجه الصحفى خلال تلك الفترة، وليس فقط للدور الذى لعبه فى تحويل مؤسسة الأهرام من مؤسسة خاسرة معرضة للإغلاق إلى صرح من أكبر صروح الصحافة العالمية؛ وإنما – أيضا – للمكانة المرموقة التى حظى بها إلى جوار الرئيس جمال عبد الناصر والتى أهلته للعب أدوار سياسية فى عهده وعهد خلفه السادات، كما كفلت له شهرة عالمية باعتباره موضع الثقة والناطق بلسان عبد الناصر، وهى الشهرة التى دعمها باتصالاته الواسعة من نجوم الصحافة ووسائل الإعلام العالمية".

هيكل حكايات جديدة

اعتمد الكاتب الصحفي أيمن الحكيم في كتابه "هيكل.. حكايات جديدة"، الصادر عن دار إنسان للنشر والتوزيع، على 13 حوارًا أجراها هيكل مع بعض من أصدقائه ومن عملوا معه فى فترات مختلفة.

ارتكز الحكيم على حكايات أصدقاء الكاتب الراحل ومنهم مكرم محمد أحمد، وصلاح منتصر والإعلامي شريف عامر وغيرهم.

هيكل والإخوان

في كتاب صدر حديثًا بعنوان "هيكل والإخوان" يعرض الكاتب والإعلامي المصري محمد الباز علاقة الكاتب الراحل المتغيرة بجماعة الإخوان مستعينًا بلقاءات أجراها هيكل في حياته سواء في التلفزيون والصحافة.

يرصد الكتاب علاقة هيكل بالجماعة منذ تأسيسها وحتى شهد نهايتها في العام 2013، مستعرضًا الصدامات التي دخلت فيها الجماعة مع مختلف الأطياف.

وفي وقت سابق، صدر أيضًا للإعلامي محمد الباز عن دار ريشة للنشر والتوزيع كتاب "هيكل.. المذكرات المخفية"، وفيه بحث عن سيرة الكاتب من خلال ما كتبه هيكل في كتبه ومقالاته المتعددة فضلًا عن الحوارات التي أُجريت معه.

علامات على طريق طويل

يتوقف الكاتب خالد عبد الهادي في كتابه "علامات على طريق طويل.. هيكل لمحات إنسانية"، الصادر عن مركز الأهرام للدراسات والنشر، عند بعض من مؤلفات هيكل غير المنجزة ويذكر أربعة عشر مشروعًا منها حكاية العرب والأمريكان، وعبد الناصر: مصر والعرب والعالم، والعالم العربي اليوم، وظهور القوة العربية وتراجعها، وزيارة جديدة للتاريخ.

فضلًا عن ذلك، يتحدث الكاتب عن مؤلفات هيكل وكتاباته المتنوعة ويقدم رحلة فيها عبر فصول كتابه.