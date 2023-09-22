الجمعة 22 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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نجل هيكل لـ"الوثائقية": أهم مرجعيات والدي الانحياز إلى حرية الرأي

لقطات من حياة هيكل
لقطات من حياة هيكل

قال الدكتور أحمد هيكل، نجل الأستاذ هيكل، إن الراحل محمد حسنين هيكل كان لديه مرجعيات واضحة، وكانت أهم مرجعياته الانحياز إلى حرية الرأي إلى أقصى حد ممكن.

لقطات من حياة هيكل 

وأكد الدكتور أحمد هيكل، خلال حواره لكاميرا فضائية “الوثائقية”، أن هيكل كان لا يقبل التجزئة في حرية الرأي، وكان يعتز بلفيف الأدباء المتواجد في صحيفة الأهرام بالدور السادس من المؤسسة مثل نجيب محفوظ وغيره من المفكرين.

وتابع: "لم يقبل في حياته أي شيء تحد من قدرته على إبداء رأيه بالطريقة والتوقيت الذي يراه مناسباً ".

وفي السياق ذاته، أكد يوسف القعيد، روائي، أنه عندما تواصل مع الأستاذ توفيق الحكيم لمقابلته رأي أجمل مشهد في حياته، معبراً:" أخذت موعد من الأستاذ توفيق الحكيم للذهاب إلى صحيفة الأهرام لمقابلته، وذهبت بالفعل ووجدت متحف أدبي رائع، وهم توفيق الحكيم، زكي نجيب محمود، صلاح عبد الصبور، أحمد عبد المعطي حجازي، وأطلقت على الدور السادس في الأهرام أنه مكان العبقرية المصرية في الإبداع الأدبي والفكري".

توصيل الفكر الأدبي للقارئ 

كما أشار جميل مطر، كاتب صحفي ودبلوماسي سابق، إلى أن كان محمد حسنين هيكل لديه شعور داخلي بأنه يجب عليه حماية الأدباء في مصر، ومحاولة توصيل فكرهم إلى القاريء المصري، وكان يحرص على نشر الأدب الفكري المتنوع عبر منصة الأهرام وكان يتصدى للأزمات والمشاكل جميعها.

محمد حسنين هيكل الوثائقية فيلم وثائقي ذكرى ميلاد هيكل لفطات من حياة هيكل

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