طبيب "بيراميدز" يكشف الحالة الصحية للمدافع أحمد سامي

تلقى أحمد سامي، مدافع فريق نادي بيراميدز 4 غرز في الرأس، بعد الالتحام القوي الذي تعرض له خلال مباراة الزمالك في الدوري الممتاز، على استاد الدفاع الجوي والتي انتهت بالتعادل بهدفين لكل فريق.

وأوضح الدكتور مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي بنادي بيراميدز، أن سامي أصيب في التحام قوي بالرأس خلال لقاء الزمالك وتم وضع موانع نزيف مؤقتة خلال المباراة، وعقب اللقاء توجه للمستشفى وخضع لأشعة مقطعية أثبتت سلامته وعدم وجود ارتجاج.

وشدد على أن الجرح الذي تعرض له سامي تمت خياطته بـ4 غرز في منطقة الرأس.

ومن المنتظر أن يشارك في التدريبات الجماعية بداية من الغد ومشاركته في المباريات ترجع لرؤية الجهاز الفني وعدم شعوره بأي آلام.

موعد مباراة بيراميدز والبنك الأهلي بالدوري الممتاز

ومن المقرر أن يواجه بيراميدز نظيره البنك الأهلي، عصر الإثنين المقبل، على استاد السلام، في إطار مباريات الجولة الثانية من مسابقة الدوري الممتاز (موسم 2023/2024).

القنوات الناقلة لمباراة بيراميدز والبنك الأهلي بالدوري الممتاز

تنقل مباراة بيراميدز والبنك الأهلي، عصر الإثنين المقبل، عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت المختلفة، المالك الرسمي والحصري لكافة منافسات الموسم الجديد من مسابقة الدوري الممتاز (نسخة 2023/2024).

بيراميدز يتعادل سلبيا في ظهوره الأول بدوري الأبطال

على المستوى الإفريقي، استهل بيراميدز ظهوره الأول تاريخيا بدوري أبطال إفريقيا، بالتعادل السلبي دون أهداف خارج الديار، مع الجيش الراوندي عصر الأحد الماضي.

ومن المقرر أن تقام مواجهة الإياب، مساء الجمعة المقبلة الموافق ٢٩ سبتمبر الجاري، في تمام السادسة مساء على ستاد الدفاع الجوي بالتجمع الخامس.

ويدير المباراة طاقم حكام مكون من دولة موريتانيا بقيادة الحكم عبد العزيز بوح للساحة، ويعاونه مواطنه حميد الدين ديبا المساعد الأول، ويوسف محمود المساعد الثاني، وموسى ديو الحكم الرابع.

ويراقب اللقاء يعقوب علي من دولة جيبوتي، والمنسق الطبي الدكتور محمد سلطان من مصر.