ينطلق الأحد.. تعرف على مواعيد عرض حكاية "ألفريدو" والقنوات الناقلة

تنطلق يوم الأحد المقبل، أولى حلقات مسلسل "55 مشكلة حب" وذلك بعرض أولى حكاياته وتحمل عنوان "ألفريدو" ويخوض بطولتها كل من الفنان أحمد فهمي، والفنانة إلهام شاهين.

ويقدم الدستور في السطور التالية مواعيد عرض المسلسل والقنوات الناقلة

مواعيد عرض مسلسل "55 مشكلة حب" وحكاية ألفريدو

تعرض حكاية ألفريدو من مسلسل 55 مشكلة حب عبر شاشتي قناة ON و ON drama ابتداء من يوم الأحد المقبل الموافق 24 سبتمبر الجاري من الأحد إلى الخميس وذلك المواعيد التالية:

قناة on

العر ضالأول في تمام الساعة 8 مساء على أن تكون إعادة الحلقة فى تمام الساعة 2 صباحا والإعادة الثانية فى تمام الساعة 12 ظهرا.



العر ضالأول في تمام الساعة 8 مساء على أن تكون إعادة الحلقة فى تمام الساعة 2 صباحا والإعادة الثانية فى تمام الساعة 12 ظهرا. قناة on drama

العرض الأول في تمام الساعة 10 مساء على أن تكون الإعادة الأولى في تمام الساعة 10 صباحا والإعادةة الثانية في تمام الساعة 5 عصرا.

تردد قناة أون العامة

* القمر الصناعي: نايل سات

* التردد: 11861.

* معدل الترميز: 27500.

* الاستقطاب: رأسي.

* معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

تردد قناة أون دراما

* القمر الصناعى: النايل سات.

* التردد: 11861.

* معدل الترميز: 27500.

* الاستقطاب: أفقي.

* معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

أبطال وصناع حكاية ألفريدو

ويشارك في بطولة حكاية ألفريدو من مسلسل 55 مشكلة حب كل من:

* إلهام شاهين

* أحمد فهمي

* ندى موسى

* أمير شاهين

* فتوح أحمد

* روان الغابة

* ياسمين بن داود

* محمد السويسي

* أحمد فريد

* عابد عنان

* إنجي كيوان

* محسن صبرى

* المسلسل من إخراج عصام نصار

* تأليف وسيناريو عمرو محمود ياسين

* شارك في التأليف وكتابة الحلقات كل من سارة مصباح وياسمين ميشيل في أول تجربة لهما.

تفاصيل مسلسل 55 مشكلة حب

مسلسل "55 مشكلة حب" مأخوذ عن كتاب 55 مشكلة حب، للدكتور مصطفى محمود، من تأليف عمرو محمود ياسين وإنتاج أحمد عبد العاطى برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية، وهو مكون من 40 حلقة مقسمة على 4 حكايات كل حكاية من 10 حلقات تعرض على مدار أسبوعين.