صناع وأبطال «ألفريدو»: «حكاية عن الحب بكل أنواعه»

تبدأ الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عرض أولى حلقات حكاية «ألفريدو»، ضمن مسلسل «٥٥ مشكلة حب»، عبر شاشتى قناتى «ON» و«ON دراما»، بعد غدٍ الأحد الموافق ٢٤ سبتمبر الجارى.

وتُعرض حكاية «ألفريدو» على «ON» من الأحد إلى الخميس فى الثامنة مساءً، وتُعاد الحلقة فى الثانية صباح اليوم التالى، ثم الإعادة الثانية فى الثانية عشرة ظهرًا. أما «ON دراما» فتعرضها فى العاشرة مساء يوميًا، على أن تكون الإعادة الأولى فى العاشرة صباحًا، والثانية فى الخامسة مساءً.

و«ألفريدو» حكاية مكونة من ١٠ حلقات، بطولة النجمة إلهام شاهين والفنان أحمد فهمى، إلى جانب كل من: ندا موسى وإيمان سيد وأمير شاهين وعمر شرقى ومحسن صبرى وعدد من الفنانين.

وتُعتبر «ألفريدو» هى الحكاية الأولى من حكايات مسلسل «٥٥ مشكلة حب»، الذى تفتتح به «المتحدة للخدمات الإعلامية» الموسم الدرامى لشتاء ٢٠٢٣، وهى مأخوذة من كتاب «٥٥ مشكلة حب» للمفكر مصطفى محمود، وكتب السيناريو الخاص بها عمرو محمود ياسين، ومن إخراج عصام نصار، وإنتاج أحمد عبدالعاطى بالتعاون مع «المتحدة».

«الدستور» التقت عددًا من أبطال وصنّاع العمل، للحديث معهم حول أبرز تفاصيله، وفى مقدمتها تفاصيل شخصية كل منهم خلال الأحداث.

أمير شاهين: المسلسلات القصيرة مناسبة للعصر

قال الفنان أمير شاهين، شقيق الفنانة إلهام شاهين، إن حكاية «ألفريدو» تعد عملًا مهمًا جدًا، معربًا عن سعادته بالمشاركة فى الحكاية.

وأوضح «شاهين»: «أجسد شخصية (مصطفى)، ووافقت على المشاركة فى العمل دون تفكير»، مؤكدًا: «لم أتردد فى الموافقة لأن العمل من تأليف الكاتب الكبير الدكتور مصطفى محمود.. هذا العمل كان مغريًا بالنسبة لى».

وتوجه بالشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، لدعمها مختلف الأنواع من الدراما، وتفكيرها فى عودة مسلسلات الـ١٠ حلقات، وذكر أن المسلسلات القصيرة مناسبة جدًا للعصر الحديث.

ندا موسى: معالجة ذكية تقدم للمرة الأولى على الشاشات المصرية

أعربت الفنانة ندا موسى عن سعادتها بالمشاركة فى مسلسل «٥٥ مشكلة حب»، وبالتحديد حكاية ألفريدو، التى عالجها دراميًا المؤلف عمرو محمود ياسين، بمشاركة سارة مصباح، وياسمين ميشيل.

وقالت: «أنا أجسد شخصية فتاة تعيش قصة حب مع بطل العمل الفنان أحمد فهمى، ولكنها تقرر الانفصال عنه بعد أن يترك مجال الطب ويتجه إلى مجال المطاعم».

وأضافت: «الشخصية جديدة جدًا ومختلفة، وأتوقع أن تنال إعجاب الجمهور، لأن الحكاية نفسها مختلفة، وأعتقد أنه لم يسبق أن عُرضت فى الدراما بهذه المعالجة الذكية».

إلهام شاهين: شخصية «سوسو» مفيش فنانة عملتها قبل كده

أكدت النجمة إلهام شاهين أنها تحمست بشدة لسيناريو حكاية «ألفريدو»، التى كتبها المؤلف عمرو محمود ياسين، بجانب ورشة كتابة ضمت كلًا من سارة مصباح وياسمين ميشيل.

وأضافت: «وافقت على الحكاية بمجرد عرضها علىّ، على ضوء ثقتى فى أن العمل مع عمرو محمود ياسين سيكون ناجحًا ومميزًا، لأنه مؤلف له اسمه وثقله فى المجال الفنى».

واعتبرت أن تجسيد شخصية معالجة دراميًا من كتاب للمفكر الكبير الدكتور مصطفى محمود «فكرة عظيمة»، مضيفة: «هذا أعطانى حماسًا كبيرًا، زاد بعد قراءتى المعالجة الدرامية التى كتبها المؤلف عمرو محمود ياسين، فقد كانت معالجة مميزة للغاية».

وتابعت: «الحكاية تتحدث عن الحب بكل أنواعه، وليس فقط الحب الذى يجمع بين الرجل والمرأة، فهناك الكثير من أشكال العلاقات والحب، من بينها حب الأهل والأصدقاء، لذا هذه الحكاية عن الحب، لكن بشكل جديد وغير تقليدى».

وواصلت: «كما وافقت على الحكاية دون تردد، لأن الشخصية جديدة ومختلفة تمامًا عن باقى أعمالى السابقة، وكُتبت بشكل متناغم فى الموضوعات الرئيسية، وبها إيقاع يجذب المشاهد إلى المتابعة».

وعن شخصية «سوسو» التى تجسدها خلال الأحداث، قالت الفنانة الكبيرة: «كانت مفاجأة بالنسبة لى، وواثقة فى أنها ستكون مفاجأة على كل المستويات، ممكن نقدر نقول إن مفيش فنانة فى الوسط الفنى كله عملتها لحد دلوقتى».

وأوضحت أن «سوسو» هى عمة الشخصية التى يجسدها الفنان أمير شاهين خلال الأحداث، وتقع بينها وبين شخصية الفنان أحمد فهمى «عداوة كبيرة»، متابعة: «سعيدة بالتجربة كلها، لأنها تمثل عودة ظهورى من جديد على شاشة التليفزيون، بعد غياب استمر عامين».

وعن كواليس العمل قالت: «كلها كانت انضباطًا وحبًا كبيرًا من قِبل طاقم العمل، كما أن المخرج عصام نصار هو مخرج متميز، تمكن من إقناع كل ممثل بتقديم كل ما لديه، وذلك بشكل سلس دون ضغط على أى ممثل فى اللوكيشن».

وتوجهت بالشكر إلى الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، التى تعمل دائمًا على إتاحة الفرص للشباب، وأسهمت فى خلق طفرة درامية كبيرة، من خلال العمل على عودة مسلسلات الـ«أوف سيزون»، مختتمة بقولها: «أتوقع أن تفوق الحكاية كل التوقعات وتنال إعجاب الجمهور.. هتكون ترند.. أنا واثقة من ده».

أحمد فهمى: خريج طب يتحول إلى شيف ويملك أشهر مطاعم إيطاليا

كشف الفنان أحمد فهمى، فى مقطع فيديو نشره عبر حسابه الرسمى عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام»، أنه يلعب دور «ألفريدو» عن أنه «فيه حب بيبتدى ويخلص وحب عمره ما بينتهى».

وأضاف: «أنا فريد المصرى متخرج من طب بس عمرى ما اشتغلت دكتور، أكيد الطب مهنة مهمة، بس أنا جريت ورا حلمى وسافرت ودرست فى أهم المدارس المتخصصة فى إيطاليا وفتحت أهم مطعم هناك هو مطعم ألفريدو».

عابد عنانى: سعيد بالمشاركة فى عمل من كتاب لـ«مصطفى محمود»

عبر الفنان عابد عنانى عن سعادته بالمشاركة فى عمل مقتبس من كتاب «٥٥ مشكلة حب» للراحل الدكتور مصطفى محمود.

وأضاف أنه يلعب دور طبيب يدعى مازن، يرتبط بخطيبة الفنان أحمد فهمى بعد أن تنفصل عنه، لأنه قرر أن يعمل «شيف» فى مطعم وأن يتخلى عن مجال دراسته وعمله الأساسى طبيبًا.

وعن تعاونه مع المخرج عصام نصار، قال: «هذه هى المرة الأولى التى نعمل فيها سويًا، وأعتقد أنه مخرج محترف جدًا ويعى جيدًا طبيعة الشخصيات الموجودة فى الحكاية وأبعادها النفسية، وكنت سعيدًا جدًا خلال عملنا سويًا أثناء تصوير مشاهدى».

محسن صبرى: دورى طبيب أشعة.. والعمل «هيكسر الدنيا»

شدد الفنان محسن صبرى على تفاؤله جدًا بحكاية ألفريدو، وينتظر أن يحقق العمل نجاحًا كبيرًا، مؤكدًا أنه وافق على المشاركة دون تردد بمجرد أن رأى اسم الدكتور مصطفى محمود، والمؤلف عمرو محمود ياسين على الورق. وأوضح «صبرى»: «هذا هو التعاون الخامس بينى وبين عمرو محمود ياسين»، مشيرًا إلى أنه يثق جدًا فى عمرو محمود ياسين. ولفت إلى أنه يجسد شخصية والد «ندا موسى» واسمه «الدكتور أحمد»، وهو صاحب مركز أشعة، وتوقع أن تحقق هذه الحكاية نجاحًا كبيرًا «هتكسر الدنيا».

عصام نصار: لم نواجه صعوبات فى التصوير و«المتحدة» تنتج أعمالًا قوية

أوضح المخرج عصام نصار، مخرج حكاية «ألفريدو»، أنه سعيد للغاية لتولى مسئولية إخراج هذا العمل الكبير، وقال إن كل ما جرى الحديث عنه بشأن صعوبة التصوير مجرد شائعات.

وأضاف «نصار»: «صوّرنا الحكاية فى وقت مناسب، ولم نجد أى صعوبة أو معوقات فى التصوير، خاصةً أن الشركة المنتجة سهّلت كل هذه الأمور.. والقصة لا يوجد بها شىء أوفر».

وتابع: «القصة كانت مكتوبة بشكل جيد جدًا، وبدأنا التصوير فى وجود الحلقات كاملة»، مؤكدًا: «العمل مع المؤلف عمرو ياسين مميز والشغل مريح معاه».

وتمنى أن تنال الحكاية إعجاب الجمهور، موجهًا الشكر إلى الشركة المتحدة التى تنتج مثل هذا العمل القوى.