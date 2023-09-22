مستفيد من "حياة كريمة": الدولة شهدت نقلة كبيرة في عهد الرئيس السيسي (فيديو)

قال سامح الطيب، من أهالي القنطرة غرب، وأحد المستفيدين من مبادرة “أنت الحياة"، إن مؤسسة حياة كريمة تقدم دور فاعل في المركز لم يكن موجود من قبل، من خلال دعم المواطنين بشكل مباشر.

وأوضح أن ذلك يؤكد علي توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوفير كل سبل الدعم للمواطن المصري، من خلال تسهيل شكل الحياة وتقديم كافة أشكال الدعم للأهالي في القرى.

وأكد أن الدولة المصرية في عهد الرئيس السيسي شهدت نقلة كبيرة على كل المستويات من خلال مشروعات الطرق والكباري، وحملة 100 مليون صحة، وتوفير آلاف من فرص العمل للشباب في المشروعات القومية والمدن الجديدة، مثل ما توفره العاصمة الإدارية الجديدة من وظائف لكل الفئات.

مجهودات أنت الحياة بالإسماعيلية

كان ذلك على هامش فعاليات مبادرة “أنت الحياة” التي نظمتها مؤسسة حياة كريمة بمركز القنطرة غرب بالإسماعيلية، والتي تم خلالها تقديم ندوات توعوية إرشادية للسيدات في مجال التوعية الأسرية، بالإضافة إلى دورات تدريبية لشباب الخريجين على المهارات الوظيفية، كذلك إصدار كروت الخدمات المتكاملة لذوي الهمم، بالإضافة إلى فعاليات المبادرة التي تنظم قوافل طبية؛ لتوقيع الكشف الطبي في مختلف التخصصات وصرف العلاج بالمجان على المرضى.

فضلاً عن الأنشطة الخاصة بالطفل، وتوعية للسيدات وورش حكي للأطفال ومعرض كتاب فقد تنوعت أنشطة المبادرة، والتي امتدت لتشمل إقامة مسرح العرائس للأطفال، وتقديم أنشطة فنية متنوعة بالتعاون مع مكتبة مصر العامة المتنقلة ضمن مبادرة "مصر تقرأ"، كذلك ما تقدمه مبادرة "أتكلم هنسمعك" من الدعم النفسي، بالإضافة إلى قوافل غارمين وتوعية بالغرم.

الجهات المشاركة

يأتي ذلك بالتعاون مع الجهات المعنية لتقديم الدعم والخدمات، منها وزارة الصحة والسكان ووزارة الشباب والرياضة ووزارة الثقافة والمجلس القومي للمرأة والهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار وصندوق مكافحة الإدمان وغيرهم من المؤسسات المختصة، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات اليومية المقدمة للمواطنين الأكثر احتياجاً وخاصة في قرى محافظات حياة كريمة.