فوز منطقة السويس الأزهرية بالمراكز "الثاني والسابع والثامن" في مبادرة "أنا الراقي بأخلاقي"

حصل ممثلو منطقة السويس الأزهرية، بمسابقة أنا الراقي بأخلاقي على المراكز الثاني والسابع والثامن.

حيث شاركت منطقة السويس الأزهرية، في الحفل الختامي لمبادرة “أنا الراقي بأخلاقي”، والذي أقيم بقاعة مؤتمرات الأزهر الشريف، بحضور الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف، والشيخ أيمن عبدالغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، ولفيف من قيادات الأزهر الشريف ورؤساء المناطق الأزهرية على مستوى الجمهورية.

وقال الدكتور مؤمن الهواري، رئيس منطقة السويس الأزهرية، إن الإدارة نجحت في تفعيل مبادرة "أنا الراقي بأخلاقي”، حيث تناولت جميع قيم المبادرة طبقًا للجدول الوارد من رئيس قطاع المعاهد الأزهرية لكل فصل دراسي.

وأشاد الهواري بجهود المنسق العام بديوان المنطقة، والإدارة التعليمية، والطلاب الفائزين في المبادرة.

الفائزون

وحصلت الطالبة ندى جميل، بمعهد فتيات الفاروق الإعدادي، علي المركز الثاني في كتابة القصة للمرحلة الإعدادية، كما حصلت الطالبة سلمي محمود، معهد الملاحة، علي المركز السابع، والطالبة رقية حمدي، معهد الصديق، على المركز الثامن في مسابقة الرسم.

كما تم تكريم الطلاب المشتركين في مسابقة الرسم من المركز الرابع إلى المركز العاشر؛ حيث حصلوا علي شهادة تقدير ومجموعة كتب قيمة، من المركز الأول إلى المركز الثالث في الرسم والقصة، كما حصل المشاركين في مسابقة المجسمات حصلوا علي شهادة تقدير وجائزة مالية.

وكانت فعاليات برنامج “أنا الراقي بأخلاقي” قد أقيمت بمنطقة السويس الأزهرية، تحت إشراف الدكتورة نيفين جمال الدين، مديرة إدارة الجودة ومنسق عام المشروع بمنطقة السويس الأزهرية.