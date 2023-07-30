رئيس "السويس الأزهرية" يستقبل الطلاب ذوى الإعاقة البصرية

استقبل رئيس الإدارة المركزية لمنطقة السويس الأزهرية، فضيلة الدكتور مؤمن الهواري، الطلاب ذوي الإعاقة البصرية، وشارك في احتفالية تكريم العاملين بالإدارة.

واستقبل الهواري الطلاب ذوي الإعاقة البصرية بمعاهد منطقة السويس الأزهرية بالمراحل الدراسية المختلفة، في مبادرة جديدة تحت إشراف هدى رجائي، مديرة رعاية الطلاب، وبحضور قطب حسن، نائب رئيس مجلس الآباء، والدكتور حمادة الحسيني، مدير التدريب، وأولياء أمور الطلاب.

ورحّب فضيلة الدكتور مؤمن الهواري، بالطلاب وأولياء أمورهم، مشيرًا إلى أن الأزهر الشريف يضع على رأس أولوياته اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعليم وتهيئة الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية بصفة خاصة، وذلك في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف، بالاهتمام بهم والعمل على دمجهم كعناصر فاعلة داخل المجتمع.

وناقش فضيلته مع أولياء أمور الطلاب في كل متطلباتهم وما يمكن توفيره منها، وكذلك توفير جميع الإمكانيات المتاحة داخل المعاهد لهم، مؤكدًا أن لهم الأولوية في الاهتمام والرعاية.

وتقديرًا لما قدموه خلال سنوات عملهم بالأزهر الشريف، شارك فضيلة الدكتور مؤمن الهواري، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة السويس الأزهرية، في تكريم بعض العاملين بمنطقة السويس الأزهرية، الذين وصلوا إلى سن المعاش، تعبيرًا عن تقدير جميع العاملين لما قاموا به من جهد طوال سنوات عملهم.

ووجّه فضيلة الدكتور مؤمن الهواري لهم خالص الشكر والتقدير على ما قدموه للعمل خلال سنوات، مؤكدًا أن الإخلاص في العمل من أساسيات الدين الإسلامي الحنيف، واستشهد بقول الرسول صلى الله عليه وسلم (إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملًا أن يتقنه)، وأننا لا يمكن أن ننجح في أداء عملٍ ما حتى نتقنه ونخلص في أدائه، فالإخلاص في العمل سبب كلِّ نجاح.

جانب من الاحتفالية

جانب من الاحتفالية

جانب من الاحتفالية

جانب من الاحتفالية

جانب من الاحتفالية

جانب من الاحتفالية

جانب من الاحتفالية

جانب من الاحتفالية

جانب من الاحتفالية

جانب من الاحتفالية

جانب من الاحتفالية

جانب من الاحتفالية

جانب من الاحتفالية

جانب من الاحتفالية

جانب من الاحتفالية

جانب من الاحتفالية

جانب من الاحتفالية