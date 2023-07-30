الأحد 30 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رئيس "السويس الأزهرية" يستقبل الطلاب ذوى الإعاقة البصرية

جانب من الاحتفالية
جانب من الاحتفالية

استقبل رئيس الإدارة المركزية لمنطقة السويس الأزهرية، فضيلة الدكتور مؤمن الهواري، الطلاب ذوي الإعاقة البصرية، وشارك في احتفالية تكريم العاملين بالإدارة.

واستقبل الهواري الطلاب ذوي الإعاقة البصرية بمعاهد منطقة السويس الأزهرية بالمراحل الدراسية المختلفة، في مبادرة جديدة تحت إشراف هدى رجائي، مديرة رعاية الطلاب، وبحضور قطب حسن، نائب رئيس مجلس الآباء، والدكتور حمادة الحسيني، مدير التدريب، وأولياء أمور الطلاب.

ورحّب فضيلة الدكتور مؤمن الهواري، بالطلاب وأولياء أمورهم، مشيرًا إلى أن الأزهر الشريف يضع على رأس أولوياته اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعليم وتهيئة الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية بصفة خاصة، وذلك في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف، بالاهتمام بهم والعمل على دمجهم كعناصر فاعلة داخل المجتمع.

وناقش فضيلته مع أولياء أمور الطلاب في كل متطلباتهم وما يمكن توفيره منها، وكذلك توفير جميع الإمكانيات المتاحة داخل المعاهد لهم، مؤكدًا أن لهم الأولوية في الاهتمام والرعاية.

وتقديرًا لما قدموه خلال سنوات عملهم بالأزهر الشريف، شارك فضيلة الدكتور مؤمن الهواري، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة السويس الأزهرية، في تكريم بعض العاملين بمنطقة السويس الأزهرية، الذين وصلوا إلى سن المعاش، تعبيرًا عن تقدير جميع العاملين لما قاموا به من جهد طوال سنوات عملهم.

ووجّه فضيلة الدكتور مؤمن الهواري لهم خالص الشكر والتقدير على ما قدموه للعمل خلال سنوات، مؤكدًا أن الإخلاص في العمل من أساسيات الدين الإسلامي الحنيف، واستشهد بقول الرسول صلى الله عليه وسلم (إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملًا أن يتقنه)، وأننا لا يمكن أن ننجح في أداء عملٍ ما حتى نتقنه ونخلص في أدائه، فالإخلاص في العمل سبب كلِّ نجاح.

جانب من الاحتفالية
جانب من الاحتفالية
جانب من الاحتفالية
جانب من الاحتفالية
جانب من الاحتفالية
جانب من الاحتفالية
جانب من الاحتفالية
جانب من الاحتفالية
جانب من الاحتفالية
جانب من الاحتفالية
جانب من الاحتفالية
جانب من الاحتفالية
جانب من الاحتفالية
جانب من الاحتفالية
جانب من الاحتفالية
جانب من الاحتفالية
جانب من الاحتفالية
جانب من الاحتفالية
جانب من الاحتفالية
جانب من الاحتفالية
جانب من الاحتفالية
جانب من الاحتفالية
جانب من الاحتفالية
جانب من الاحتفالية
جانب من الاحتفالية
جانب من الاحتفالية
جانب من الاحتفالية
جانب من الاحتفالية
جانب من الاحتفالية
جانب من الاحتفالية
جانب من الاحتفالية
جانب من الاحتفالية
جانب من الاحتفالية
جانب من الاحتفالية
جانب من الاحتفالية
جانب من الاحتفالية
مصر الأزهر السويس تكريم المعاش المكفوفين

الأكثر قراءة

أخر موعد لظهور نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس

لينك موقع وزارة التربية والتعليم الرسمى للاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2023

الحكومى يكسب والفتيات أكثر تفوقًا.. مصادر بالتعليم: قائمة أوائل الثانوية تضم 33 طالبًا والإعلان اليوم

اعرف الموعد النهائي لظهور نتيجة الثانوية العامة 2023.. ونسب النجاح المعلنة

اللينك متاح.. نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 بالاسم فقط

رسميا.. رابط نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس 2023 أو بالاسم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

فيض الفن فى قناة السويس

د. منى حلمى

لم نشبع منه بعد

ماجد حبته

أمريكى سجنته روسيا وأصيب فى أوكرانيا!

ماجد حبته

روسيا وإفريقيا ورؤية مصر

سارة شريف

30 أسبوعًا من الانقسام

صفاء النجار

طى الغضب «2-2»

د. محمد عفيفي

ثورة يوليو «2-3»

وائل لطفي

الحكومة وإدارة الأزمات

صور

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

الممشى السياحى فى العلمين

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تتأهب لتدهور محتمل على حدود لبنان

الاحتلال الإسرائيلى يجبر فلسطينيًا على هدم منزله فى القدس

مستوطنون يضرمون النيران فى أراضى الفلسطينيين