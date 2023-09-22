"سيرة الأستاذ".. "الوثائقية" تحتفل بمئوية ميلاد محمد حسنين هيكل

تعرض قناة الوثائقية الجزء الأول من "هيكل.. سيرة الأستاذ" مساء اليوم الجمعة، ضمن الاحتفال بمرور 100 عام على ميلاد محمد حسنين هيكل، وذلك في تمام الساعة العاشرة مساء.



وأجريت مقابلات “الفيلم الوثائقي” بين العاصمة المصرية “القاهرة” وعدد من العواصم العربية والأوروبية.

ويستضيف الفيلم عددًا من الوجوه البارزة فى عالم الصحافة والسياسة والفكر، منهم البريطانى "أندرو نايت"، أحد أشهر صناع الصحافة فى العالم، والجزائرى "الأخضر الإبراهيمى"، المبعوث الأممى ووزير خارجية الجزائر الأسبق، والمصرى "مصطفى الفقى"، الكاتب والدبلوماسي السابق، إلى جانب عدد كبير من الصحفيين والكتاب المصريين.

ويوثق الجزء الأول من الفيلم الخطوات الأولى لهيكل فى بلاط صاحبة الجلالة، مسلطًا الضوء على أبرز محطات تلك الحقبة، التى أسست مبكرًا للقب الذى اشتُهر به فى الأوساط الصحفية؛ الأستاذ.

كما يشهد الفيلم الظهور المتلفز الأول للسيدة "هدايت تيمور"، زوجة الكاتب الراحل، وشقيقته "مها هيكل"، بالإضافة إلى عدد آخر من أفراد الأسرة.