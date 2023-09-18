الإثنين 18 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الفيلم الوثائقى "الكتيبة".. العملية الشاملة لتطهير سيناء قوضت البنى التحتية للإرهاب

الفيلم الوثائقي الكتيبة
الفيلم الوثائقي الكتيبة

في فجر 9 فبراير 2018، انطلقت العملية العسكرية الواسعة الشاملة لتطهير سيناء، بعد أكثر من عامين من عمليات حق الشهيد التي بدأت المرحلة الأولى منها في 8 سبتمبر 2015 لفرض السيطرة على مدن العريش والشيخ زويد ورفح. 

اللواء أ .ح أحمد كامل رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق، قال خلال الفيلم الوثائقي "الكتيبة" الذي أذاعته قناة "الوثائقية"، إن القيادة السياسية اتخذت إجراءاتها، وأعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي إجراءات حاسمة واستخدام القوة الغاشمة في مجابهة الإرهاب.

 

وقال أحمد سلطان باحث في شئون الجماعات الإرهابية، إن المرحلة الفارقة في مجابهة الإرهاب كانت العملية الشاملة سيناء 2018 التي قوضت البنى التحتية للإرهاب في سيناء، واستطاعت القضاء على ما تبقى من القيادات الفاعلة، كانت نهاية حقيقية للإرهاب في شبه جزيرة سيناء.

 

وأشار العقيد أ.ح محمد العربي، إلى أن القوات المسلحة نجحت نجاحًا شاملًا  في القضاء على الإرهاب، وحققت السيطرة على جميع المنافذ داخل العريش ورفح والشيخ زويد، مردفا: "ربنا أكرمني شفت البداية والنهاية بالقضاء نهائيًا على الإرهاب في 2022".

 

أبناء سيناء: سيناء أصبحت آمنة بفضل تعاون الجيش والأهالي 

وأكد عامر أبو جغمان أحد أبناء قبائل سيناء، أن سيناء منطقة آمنة تماما، خالية من الإرهاب، وقال خالد جيرمي أحد أبناء قبائل سيناء: "مكنوش بني آدمين، كانوا عايزين يدمروا شمال سيناء، لكن الجيش والأهالي وقفنا سويا وقضينا عليهم". 

سيناء عمليات حق الشهيد العريش الشيخ زويد العملية العسكرية الواسعة

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