الجمعة 22 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

علماء القافلة الدعوية: الوطنية انتماء وليست ادعاء (صور)

جانب من القافلة
جانب من القافلة

أقامت القافلة الدعوية الرابعة المشتركة بين الأزهر والأوقاف ودار الإفتاء المصرية لقاءات وندوات مع الشباب بمركز شباب السلايمة بالعريش حول موضوع "حق الوطن"، بحضور الشيخ محمود مرزوق مدير مديرية أوقاف شمال سيناء، وقيادات الدعوة بالمديرية.

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يأتي ذلك في إطار التعاون المشترك والتنسيق المستمر بين وزارة الأوقاف والأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية وبرعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، ووزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، والدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية. 


وأكد الجميع أن كل ما يؤدي إلى البناء والتعمير وقوة الأوطان وصالح الإنسان هو من صميم مقاصد الأديان، فالدين فن صناعة الحياة والبناء لا الموت ولا الهدم، فحيث تكون المصلحة المعتبرة فذلك شرع الله (عز وجل)، وكل ما يؤدي إلى الهدم أو القتل أو الإفساد في الأرض فلا علاقة له بالأديان ولا بالإنسانية أصلًا، وأن حب الوطن وحمايته والحفاظ عليه من الدين.

وخاطب رسولنا الكريم (صلى الله عليه وسلم) مكة قائلًا لها: "والله إنك لأحب بلاد الله إلى الله، وإنك لأحب البلاد إليّ، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجْتُ"، وهذا يدل على حبه عليه الصلاة والسلام لوطنه الغالي مكة، وأن الوطنية ليست ادعاء بل هي انتماء، وأن الوطن هو بيتنا الكبير نبنيه بالجهد والعرق والعمل الجاد.

توزيع 3 أطنان لحوم من صكوك إطعام الأوقاف

وفي سياق آخر، تفقد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، والدكتور هيثم الشيخ نائب المحافظ، واللواء أيمن الشريف سكرتير عام المحافظة، اليوم الجمعة، وصول 3 أطنان لحوم من صكوك إطعام الأوقاف لمحافظة الدقهلية، لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية بالمحافظة، من خلال اللجنة المشكلة من الأوقاف والمحافظة والتضامن الاجتماعي، ليصل إجمالي ما تم توزيعه بمحافظة الدقهلية 82 طنًّا؛ وذلك في إطار الدور الاجتماعي لوزارة الأوقاف وإسهامها في خدمة المجتمع، ومن خلال مشروع أضاحي وإطعام الأوقاف.

وخلال تفقد سيارات اللحوم، أشاد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، بالدور المجتمعي الذي تقوم به وزارة الأوقاف ممثلًا في مشروع صكوك الأضاحي والإطعام، مؤكدًا أن لحوم أضاحي وإطعام الأوقاف من أجود أنواع اللحوم التي يتم توزيعها على الأسر الأولى بالرعاية.

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