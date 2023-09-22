الجمعة 22 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلي وتعادل الزمالك في الجولة 1

الدوري المصري
الدوري المصري

ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلي وتعادل الزمالك خلال مبارياتهم الافتتاحية في الدوري المصري الممتاز.

وخاضت الفرق منافسات الأسبوع الأول من الجولات الدوري للموسم الجديد 2023 /2024 وشهد مفاجآت كبيرة في نتائج المباريات.

فقد نجح المارد الأحمر في اقتناص الثلاث نقاط بفوز كبير على نظيره المصري باربعة اهداف نظيفة.

بينما شهد مباراة بيراميدز والزمالك أداء قتاليا بين الفريقين وانتهت المباراة بالتعادل الايجابي هدفين لكل فريق ليكون ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلي وتعادل الزمالك على هذا النحو.

ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلي وتعادل الزمالك

مركز

فريق

ل

ف

ت

خ

له

ضده

+/-

نقط

1

الأهلي

1

1

0

0

4

0

+4

3

2

بلدية المحلة

1

1

0

0

2

0

+2

3

3

طلائع الجيش

1

1

0

0

2

0

+2

3

4

فيوتشر

1

1

0

0

2

0

+2

3

5

الاتحاد السكندري

1

1

0

0

1

0

+1

3

6

الداخلية

1

1

0

0

1

0

+1

3

7

نادي مصر

1

1

0

0

1

0

+1

3

8

بيراميدز

1

0

1

0

2

2

0

1

9

الزمالك

1

0

1

0

2

2

0

1

10

الجونة

1

0

1

0

1

1

0

1

11

سموحة

1

0

1

0

1

1

0

1

12

سيراميكا كليوباترا

1

0

0

1

0

1

-1

0

13

إنبي

1

0

0

1

0

1

-1

0

14

الإسماعيلي

1

0

0

1

0

1

-1

0

15

المقاولون العرب

1

0

0

1

0

2

-2

0

16

البنك الأهلي

1

0

0

1

0

2

-2

0

17

فاركو

1

0

0

1

0

2

-2

0

18

المصري البورسعيدي

1

0

0

1

0

4

-4

0

 

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ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلي وتعادل الزمالك ترتيب الدورى المصرى الدورى المصرى الاهلى الزمالك

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