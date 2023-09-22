ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلي وتعادل الزمالك في الجولة 1

ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلي وتعادل الزمالك خلال مبارياتهم الافتتاحية في الدوري المصري الممتاز.

وخاضت الفرق منافسات الأسبوع الأول من الجولات الدوري للموسم الجديد 2023 /2024 وشهد مفاجآت كبيرة في نتائج المباريات.

فقد نجح المارد الأحمر في اقتناص الثلاث نقاط بفوز كبير على نظيره المصري باربعة اهداف نظيفة.

بينما شهد مباراة بيراميدز والزمالك أداء قتاليا بين الفريقين وانتهت المباراة بالتعادل الايجابي هدفين لكل فريق ليكون ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلي وتعادل الزمالك على هذا النحو.

ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلي وتعادل الزمالك

مركز فريق ل ف ت خ له ضده +/- نقط 1 الأهلي 1 1 0 0 4 0 +4 3 2 بلدية المحلة 1 1 0 0 2 0 +2 3 3 طلائع الجيش 1 1 0 0 2 0 +2 3 4 فيوتشر 1 1 0 0 2 0 +2 3 5 الاتحاد السكندري 1 1 0 0 1 0 +1 3 6 الداخلية 1 1 0 0 1 0 +1 3 7 نادي مصر 1 1 0 0 1 0 +1 3 8 بيراميدز 1 0 1 0 2 2 0 1 9 الزمالك 1 0 1 0 2 2 0 1 10 الجونة 1 0 1 0 1 1 0 1 11 سموحة 1 0 1 0 1 1 0 1 12 سيراميكا كليوباترا 1 0 0 1 0 1 -1 0 13 إنبي 1 0 0 1 0 1 -1 0 14 الإسماعيلي 1 0 0 1 0 1 -1 0 15 المقاولون العرب 1 0 0 1 0 2 -2 0 16 البنك الأهلي 1 0 0 1 0 2 -2 0 17 فاركو 1 0 0 1 0 2 -2 0 18 المصري البورسعيدي 1 0 0 1 0 4 -4 0

الأهلي يفوز بأكبر نتيجة في الجولة الأولى

وفاز في الجولة الأولى 7 فرق بينما تعادل 4 أخرون وفشل 7 فرق في حصد أي نقاط من الجولة الأولى، وجاء النادي الأهلي في صدارة من الجدول بعد الجولة الأولى بإعتباره أكثر الفرق إحرازا للاهداف في تلك الجولة بعد الفوز بـ 4 أهداف دون رد على فريق نادي المصري البورسعيدي.