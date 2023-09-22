الجمعة 22 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"اتحاد الجمعيات والمؤسسات الأهلية" يناشد الرئيس السيسى الترشح لفترة رئاسية جديدة

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي

ناشد الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية بالتعاون مع الاتحاد الإقليمي للجمعيات والمؤسسات الأهلية بمحافظة الدقهلية، الرئيس عبدالفتاح السيسي، الترشح لفترة رئاسية جديدة؛ لاستكمال ما بدأه من إنجازات واستكمال المشوار لبناء الجمهورية الجديدة لتحقيق تطلعات وآمال الشعب المصري في مستقبل أفضل في مختلف المجالات.

كان الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية وبالتعاون مع الاتحاد الإقليمي للجمعيات والمؤسسات الأهلية بالدقهلية، قد عقد مؤتمرًا حاشدًا بقاعة المؤتمرات الكبرى بديوان عام المحافظة بحضور الدكتور طلعت عبدالقوي، رئيس الاتحاد العام وعضو مجلس النواب. 

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كما حضر المؤتمر، المستشار زاهر مصطفى زاهر، رئيس الاتحاد الإقليمي للجمعيات والمؤسسات الأهلية بالدقهلية وعضو مجلس إدارة الاتحاد العام وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد الإقليمي للجمعيات والمؤسسات الأهلية بحضور أعضاء الجمعيات والمؤسسات الأهلية بالدقهلية والقيادات النسائية.

الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الرئيس عبدالفتاح السيسي فترة رئاسية مستقبل أفضل الوطنية للانتخابات

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