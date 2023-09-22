الجمعة 22 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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رئيس حزب حقوق الإنسان: نؤيد الرئيس السيسى لاستكمال السير نحو الجمهورية الجديدة

المستشار جمال التهامي
المستشار جمال التهامي

تحدث المستشار جمال التهامي، رئيس حزب حقوق الإنسان والمواطنة، عن الأسباب التي دفعت الحزب لدعم ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات لفترة رئاسية جديدة.

 وقال رئيس حزب حقوق الإنسان والمواطنة، إن الحزب ناقش كل الأمور التي تدور على الساحة المصرية، وناقش فترة رئاسة الرئيس السيسي السابقة، وما تم فيها من إنجازات، وناقش جميع المشروعات المطروحة على الساحة القائمة والمفتوحة، والتي سوف يتم إنشائها خلال الخطة الخمسية للتنمية الاقتصادية.

السير نحو الجمهورية الجديدة من خلال دولة مؤسسات

وأضاف التهامي، عبر مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، أن الحزب أكد دعم وتأييد الرئيس السيسي لاستكمال هذه المشروعات، وتنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والتنمية الاجتماعية، ودعم الديمقراطية ومعايير حقوق الإنسان، والسير نحو الجمهورية الجديدة من خلال دولة مؤسسات يحكمها الدستور والقانون، وبناءً عليه الحزب قرر تأييد الرئيس.

وأوضح أن مصر تحولت في هذه الآونة من مركز محلي لدولي، على المستوى العربي، وهذا لم تره من قبل، بفضل القيادة الحكيمة للرئيس السيسي، ولذلك قررنا أن جميع أمانات الحزب الموجودة في المحافظات والمراكز تعتبر مكملة لحملة الرئيس، ولكن سنبدأ بأمور توعوية وتأسيسية للقاطنين بالقرى والنجوع خلال هذه الفترة.

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